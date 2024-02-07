РФ вербує найманців у Сирії для війни проти України — відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія набирає найманців у Сирії для участі в бойових діях проти України.

РФ вербує найманців у Сирії для війни проти України

Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Перша партія ― близько 1000 найманців ― проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення підготовки сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти ― на територію РФ.

Після прибуття у Росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. На відео зафіксована частина сирійців з російськими паспортами, виготовленими за 5 днів. Рекрутинг чоловічого населення в Сирії, де панують розруха і злидні, зокрема й через участь росії у війні на території арабської республіки, москва реалізує через туристичні фірми.

Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на «більш високооплачувану роботу до Бурятії».

У місті Улан-уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні. Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших «м’ясних штурмів».

Як Кремль поповнює свою армію

Як зазначається у зведенні, розслідування Російської служби Бі-бі-сі показало, що з вересня 2023 року російські військові припинили набір ув'язнених за короткостроковими контрактами.

Ув'язненим наразі пропонуються стандартизовані (довгострокові) контракти на військову службу, які передбачають згоду на службу в армії як мінімум до припинення дії наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року.

За даними британської розвідки, короткострокові контракти з ув'язненими викликали деяку громадську полеміку в Росії, особливо з приводу повторних злочинів ув'язнених, що повернулися, і короткої служби ув'язнених порівняно з мобілізованими на невизначений термін резервістами.