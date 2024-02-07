РФ вербує найманців у Сирії для війни проти України — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

РФ вербує найманців у Сирії для війни проти України — відео

ГУР
зс рф

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія набирає найманців у Сирії для участі в бойових діях проти України. 

РФ вербує найманців у Сирії для війни проти України

Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Перша партія ― близько 1000 найманців ― проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення підготовки сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти ― на територію РФ.

Після прибуття у Росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. На відео зафіксована частина сирійців з російськими паспортами, виготовленими за 5 днів. Рекрутинг чоловічого населення в Сирії, де панують розруха і злидні, зокрема й через участь росії у війні на території арабської республіки, москва реалізує через туристичні фірми.

Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії, а потім заманюють на «більш високооплачувану роботу до Бурятії».

У місті Улан-уде паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні. Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших «м’ясних штурмів».

Як Кремль поповнює свою армію

Як зазначається у зведенні, розслідування Російської служби Бі-бі-сі показало, що з вересня 2023 року російські військові припинили набір ув'язнених за короткостроковими контрактами.

Ув'язненим наразі пропонуються стандартизовані (довгострокові) контракти на військову службу, які передбачають згоду на службу в армії як мінімум до припинення дії наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року.

За даними британської розвідки, короткострокові контракти з ув'язненими викликали деяку громадську полеміку в Росії, особливо з приводу повторних злочинів ув'язнених, що повернулися, і короткої служби ув'язнених порівняно з мобілізованими на невизначений термін резервістами.

Вельми ймовірно, що короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на проблеми з набором до армії на початку конфлікту. У 2023 році російська держава, швидше за все, звернулася до регулярного набору за контрактом як до основного джерела нових військових кадрів, — зазначають у Міноборони Британії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вербує мігрантів на кордоні із Фінляндією для участі у війні проти України — ВВС
Мобілізація в РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вербує мігрантів для шпигування у Фінляндії
осія вербує мігрантів для шпигування у Фінляндії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вербує найманців з Малайзії на війну проти України — ЦНС
Армія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?