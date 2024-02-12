У Сирії тренують російських операторів дронів для війни проти України — ГУР

На аеродромі Шайрат в Сирії готують операторів дронів для війни проти України. Мова йде про навчання управлянню БПЛА "Shahed-136" та "Ababil-3".

Що відомо про підготовку операторів дронів у Сирії

Навчають росіян «Ліванська поліція Хезболли» та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.

Курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3 іранського виробництва та дистанційно керованого літака Raad, — зазначає ГУР. Поширити

Військові навчання для окупантів очолив один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік. Його спеціалізація — виготовлення та обслуговування безпілотників.

З росіянами разом також тренуються сирійські найманці, яких росія планує залучити до війни проти України як операторів БПЛА.

Росія вербує сирійців для війни проти України

Кілька днів тому ГУР повідомляло, що росія вербує сирійських найманців до своєї армії, пропонуючи «високооплачувану роботу». Рекрутинг чоловіків у Сирії проводять через турфірми.

Це не вперше, коли росія залучає іноземців до війни з Україною обманним шляхом — наприклад, пропонуючи роботу. Такі випадки почастішали наприкінці минулого року. Тоді росія, зокрема, скористалася міграційною кризою на кордоні з Фінляндією та почала вербувати до своєї армії іноземців затриманих під час зачистки фінського кордону.

У слідчих ізоляторах їм роздавали документи російською мовою, якої вони не розуміли, — нібито пропозицію підзаробити. Побоюючись депортації, багато хто підписував пропозицію, після цього їх відправляли воювати в Україну.

Також росія наймала на війну громадян Непалу. За даними уряду країни, до війська рф потрапили 200 непальців. Вони задіяні у війні. Шестеро непальців вже загинули, а один потрапив в український полон.