Украина удивит Россию своими дронами и РЕБ — Зеленский

Украина удивит Россию отечественными технологиями в производстве оружия. Речь идет о дронах и системах РЭБ.

Зеленский пообещал удивить Россию украинскими дронами и РЭБ

Мы начали развивать производство дронов. Мы в позитиве для нас и негативе для РФ удивим их в этом году дронными системами и системами РЭБ. Это наши отечественные технологии, – сказал Зеленский. Владимир Зеленский Президент Украины

Он добавил, что "это параллельный путь, пока мы ждем помощи от партнеров".

Что известно о дронах и РЭБ украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.