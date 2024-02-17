Украина удивит Россию своими дронами и РЕБ — Зеленский

Украина удивит Россию отечественными технологиями в производстве оружия. Речь идет о дронах и системах РЭБ.
Зеленский пообещал удивить Россию украинскими дронами и РЭБ
Он добавил, что "это параллельный путь, пока мы ждем помощи от партнеров".
Что известно о дронах и РЭБ украинского производства
Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.
Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.
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