Украина удивит Россию своими дронами и РЕБ — Зеленский
Категория
Украина
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Украина удивит Россию своими дронами и РЕБ — Зеленский

Владимир Зеленский
Дрон
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Украина удивит Россию отечественными технологиями в производстве оружия. Речь идет о дронах и системах РЭБ.

Зеленский пообещал удивить Россию украинскими дронами и РЭБ

Мы начали развивать производство дронов. Мы в позитиве для нас и негативе для РФ удивим их в этом году дронными системами и системами РЭБ. Это наши отечественные технологии, – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он добавил, что "это параллельный путь, пока мы ждем помощи от партнеров".

Что известно о дронах и РЭБ украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

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