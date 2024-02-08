Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

Великобритания продлит беспошлинную торговлю с Украиной большинством товаров еще на пять лет – до 2029 года.
Беспошлинная торговля с Британией продолжена
Правительство Великобритании сообщило, что этот шаг направлен на помощь пострадавшим от войны украинским предприятиям и является самой щедрой тарифной скидкой, которую предлагает любая страна.
Министр торговли Великобритании Грег Хендс и первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко подпишут соглашение 8 февраля в виртуальной церемонии.
Как отметили в правительстве Соединенного королевства, большинство торговли между Великобританией и Украиной будут оставаться беспошлинной по крайней мере до 2029 года.
Это обязательство является частью усилий Великобритании по поддержке Украины после полномасштабного и незаконного вторжения России, которое нарушило цепочки поставок и транспортных путей и повлияло на способность Украины экспортировать товары.
Новое соглашение предусматривает продление беспошлинной торговли на все товары на пять лет, за исключением яиц и птицы, которые будут продлены на два года.
Помощь Британии Украине
В мае 2022 года Великобритания упразднила все тарифы согласно Соглашению о свободной торговле между Великобританией и Украиной до марта 2024 года.
В 2024-25 годах Великобритания предоставит Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем за предыдущие два года,
Это будет включать в себя наибольшую поставку беспилотников Украине из любой страны.
С момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Британия предоставила Украине более 10 миллиардов фунтов стерлингов военной, гуманитарной и экономической поддержки.
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