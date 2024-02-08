Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

Великобритания продлит беспошлинную торговлю с Украиной большинством товаров еще на пять лет – до 2029 года.

Беспошлинная торговля с Британией продолжена

Правительство Великобритании сообщило, что этот шаг направлен на помощь пострадавшим от войны украинским предприятиям и является самой щедрой тарифной скидкой, которую предлагает любая страна.

Министр торговли Великобритании Грег Хендс и первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко подпишут соглашение 8 февраля в виртуальной церемонии.

Это соглашение оказывает столь необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям, что критически важно для ее восстановления после незаконного вторжения Путина, — сказал Хендс. Поделиться

Как отметили в правительстве Соединенного королевства, большинство торговли между Великобританией и Украиной будут оставаться беспошлинной по крайней мере до 2029 года.

Это обязательство является частью усилий Великобритании по поддержке Украины после полномасштабного и незаконного вторжения России, которое нарушило цепочки поставок и транспортных путей и повлияло на способность Украины экспортировать товары.

Новое соглашение предусматривает продление беспошлинной торговли на все товары на пять лет, за исключением яиц и птицы, которые будут продлены на два года.

Помощь Британии Украине

В мае 2022 года Великобритания упразднила все тарифы согласно Соглашению о свободной торговле между Великобританией и Украиной до марта 2024 года.

В 2024-25 годах Великобритания предоставит Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем за предыдущие два года,

Это будет включать в себя наибольшую поставку беспилотников Украине из любой страны.

С момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Британия предоставила Украине более 10 миллиардов фунтов стерлингов военной, гуманитарной и экономической поддержки.