Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною більшістю товарів ще на п'ять років – до 2029 року.

Безмитна торгівля з Британією продовжена

Уряд Великої Британії повідомив, що цей крок спрямований на допомогу українським підприємствам, які постраждали від війни, і є найщедрішою тарифною знижкою, яку пропонує будь-яка країна.

Міністр торгівлі Великої Британії Грег Хендс і перша віце-прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підпишуть угоду 8 лютого у віртуальній церемонії.

Ця угода надає таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям, що є критично важливим для її відновлення після незаконного вторгнення Путіна, — сказав Хендс. Поширити

Як зазначили в уряді Сполученого королівства, більшість торгівлі між Великою Британією та Україною залишатиметься безмитною принаймні до 2029 року.

Це зобов’язання є частиною зусиль Великої Британії щодо підтримки України після повномасштабного та незаконного вторгнення Росії, яке порушило ланцюжки постачання та транспортні шляхи та вплинуло на здатність України експортувати товари.

Нова угода передбачає продовження безмитної торгівлі на всі товари на п’ять років, за винятком яєць і птиці, які будуть продовжені на два роки.

Допомога Британії Україні

У травні 2022 року Велика Британія скасувала всі тарифи згідно з Угодою про вільну торгівлю між Великою Британією та Україною до березня 2024 року.

У 2024-25 роках Велика Британія надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж за попередні два роки,

Це включатиме найбільшу поставку безпілотників Україні з будь-якої країни.

З часу повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Британія надала Україні понад 10 мільярдів фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної підтримки.