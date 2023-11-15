Україна розширить торгівлю тимчасовим чорноморським коридором — Мінекономіки

Збільшенню торгівлі зерновим коридором допоможе новий механізм страхування від військових ризиків для морських перевізників, який затвердив Кабмін.

Торгівля зерновим коридором розшириться

Україна зможе більш ефективно користуватися тимчасовим торговим коридором у Чорному морі, яким з липня пройшла вже сотня суден. Цьому допоможе новий механізм страхування від військових ризиків для морських перевізників, який затвердив уряд України.

Рішення про запуск цього механізму ухвалив Кабінет міністрів України 14 листопада, уряд надав кошти під гарантії покриття збитків, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Подробиці ініціативи розкрили у Мінекономіки 15 листопада.

Новий механізм дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 процентних пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам економити близько 100-140 грн на одній тоні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн – пояснила перший віце-прем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко. Поширити

Кошти будуть направлені аграріям як за допомогою збільшення ціни придбання, так і на додаткову закупівлю. Зазначається, що загальний обсяг покриття становить 50 млн дол.

Реалізація механізму стала можливою завдяки співпраці з провідними британськими компаніями у сфері перестрахування – Marsh McLennan та андеррайтерами Lloyd's of London через запуск механізму Unity Facility. Саме Британія є світовим центром страхування морських суден.

За словами Шмигаля, в цілому механізмі беруть участь:

Експортно-кредитна агенція;

державні Укргазбанк та Укрексімбанк;

корпоративний та інвестиційний банк DZ Bank (Німеччина);

пул із 14 страхувальників.

Стратегічно важливий напрямок – вільна навігація в Чорному морі, яка є фундаментом для економічного відновлення України. Тут перш за все дякую українським силам оборони, які тримають відкритим цей коридор. Ним скористалося вже 100 суден, які вивезли з українських портів понад 3,7 млн тонн продукції, – зазначив прем'єр-міністр. Поширити

Механізм дозволить зробити знижку на вартість страхування військових ризиків для експортерів усієї продукції з України. Це зробить чорноморський морський коридор більш доступним для ширшого кола експортерів... Це потрібно для економіки України, для споживачів по всьому світу і особливо для продовольчої безпеки, – пояснив глава уряду. Поширити

При цьому страхування військових ризиків важливе не лише у сфері морських перевезень.

Додатковою мотивацією для інвесторів вкладати зараз кошти в Україну є страхування військових ризиків. Тут співпрацюємо із ключовими світовими інститутами, які можуть надати гарантії, – зазначив Шмигаль. Поширити

Він нагадав, що крім нового механізму:

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) з початку повномасштабної війни вже надало страхове покриття на суму понад 166 млн дол. Це допомога як фінансовому, і реальному сектору економіки.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) нещодавно схвалила п'ять нових проектів у 380 млн дола у сфері продовольчої безпеки, малого бізнесу, медицини та міжнародної торгівлі.

Продовжуються переговори з ЄБРР щодо страхування торгових операцій із перспективою масштабування співробітництва на страхування інвестицій.

Експортно-кредитні агенції країн-партнерів готові покривати інвестиційні ризики для свого бізнесу. Такі можливості є, зокрема, у Японії, Німеччини, Франції, Данії, Італії, Швеції, Великобританії та Польщі.

Які судна прямують до Одеси

У порти Великої Одеси 29 жовтня прибуло 5 суден загальним дедвейтом 163,26 тис тонн. Судна належать власникам із Греції, Туреччини, Ліберії, Панами.

Два судна з п'яти виконують уже другий рейс у коридорі.

Крім того, з українських портів вийшло 4 судна загальним дедвейтом понад 168 тис тонн, які належать судновласникам із Греції та Туреччини.