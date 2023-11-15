Украина расширит торговлю временным черноморским коридором — Минэкономики

Торговля зерновым коридором расширится

Украина сможет более эффективно пользоваться временным торговым коридором в Черном море, по которому с июля прошла уже сотня судов. Этому поможет новый механизм страхования от военных рисков для морских перевозчиков, который утвердил правительство Украины.

Решение о запуске этого механизма принял Кабинет министров Украины 14 ноября, правительство предоставило средства под гарантии покрытия убытков, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Подробности инициативы раскрыли в Минэкономики 15 ноября.

Новый механизм позволит удешевить стоимость страхования зерна примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что позволит зернотрейдерам экономить около 100-140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4 млрд грн – пояснила первый. вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко. Поделиться

Денежные средства будут направлены аграриям как посредством увеличения цены приобретения, так и на дополнительную закупку. Общий объем покрытия составляет 50 млн дол.

Реализация механизма стала возможна благодаря сотрудничеству с ведущими британскими компаниями в сфере перестрахования – Marsh McLennan и андеррайтерами Lloyd's of London через запуск механизма Unity Facility. Именно Великобритания является мировым центром страхования морских судов.

По словам Шмыгаля, в целом в механизме участвуют:

Экспортно-кредитное агентство;

государственные Укргазбанк и Укрэксимбанк;

корпоративный и инвестиционный банк DZ Bank (Германия);

пул из 14 страхователей.

Стратегически важное направление – свободная навигация в Черном море, которая является фундаментом экономического восстановления Украины. Здесь прежде всего благодарю украинские силы обороны, которые держат открытым этот коридор. Им воспользовалось уже 100 судов, которые вывезли из украинских портов более 3,7 млн тонн продукции, – отметил премьер-министр. Поделиться

Механизм позволит сделать скидку на стоимость страхования военных рисков для экспортеров всей продукции из Украины. Это сделает черноморский морской коридор более доступным для более широкого круга экспортеров... Это нужно для экономики Украины, для потребителей по всему миру и особенно для продовольственной безопасности, – объяснил глава правительства. Поделиться

При этом страхование военных рисков важно не только в сфере морских перевозок.

Дополнительной мотивацией для инвесторов вкладывать сейчас средства в Украину есть страхование военных рисков. Здесь сотрудничаем с ключевыми мировыми институтами, которые могут предоставить гарантии, – отметил Шмыгаль. Поделиться

Он напомнил, что кроме нового механизма:

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) с начала полномасштабной войны уже предоставило страховое покрытие на сумму свыше 166 млн долл. Это помощь как финансовому, так и реальному сектору экономики.

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) недавно одобрила пять новых проектов в 380 млн долл в сфере продовольственной безопасности, малого бизнеса, медицины и международной торговли.

Продолжаются переговоры с ЕБРР по страхованию торговых операций с перспективой масштабирования сотрудничества по страхованию инвестиций.

Экспортно-кредитные агентства стран-партнеров готовы покрывать инвестиционные риски для своего бизнеса. Такие возможности есть, в частности, у Японии, Германии, Франции, Дании, Италии, Швеции, Великобритании и Польши.

Какие суда направляются в Одессу

В порты Большой Одессы 29 октября прибыло 5 судов общим дедвейтом 163,26 тыс. тонн. Суда принадлежат владельцам из Греции, Турции, Либерии, Панамы.

Два судна из пяти выполняют уже второй рейс в коридоре.

Кроме того, из украинских портов вышло 4 судна общим дедвейтом более 168 тыс тонн, принадлежащих судовладельцам из Греции и Турции.