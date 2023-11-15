Украина расширит торговлю временным черноморским коридором — Минэкономики

Увеличению торговли зерновым коридором поможет новый механизм страхования от военных рисков для морских перевозчиков, утвержденный Кабмином.
Торговля зерновым коридором расширится
Украина сможет более эффективно пользоваться временным торговым коридором в Черном море, по которому с июля прошла уже сотня судов. Этому поможет новый механизм страхования от военных рисков для морских перевозчиков, который утвердил правительство Украины.
Решение о запуске этого механизма принял Кабинет министров Украины 14 ноября, правительство предоставило средства под гарантии покрытия убытков, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Подробности инициативы раскрыли в Минэкономики 15 ноября.
Денежные средства будут направлены аграриям как посредством увеличения цены приобретения, так и на дополнительную закупку. Общий объем покрытия составляет 50 млн дол.
Реализация механизма стала возможна благодаря сотрудничеству с ведущими британскими компаниями в сфере перестрахования – Marsh McLennan и андеррайтерами Lloyd's of London через запуск механизма Unity Facility. Именно Великобритания является мировым центром страхования морских судов.
По словам Шмыгаля, в целом в механизме участвуют:
Экспортно-кредитное агентство;
государственные Укргазбанк и Укрэксимбанк;
корпоративный и инвестиционный банк DZ Bank (Германия);
пул из 14 страхователей.
При этом страхование военных рисков важно не только в сфере морских перевозок.
Он напомнил, что кроме нового механизма:
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) с начала полномасштабной войны уже предоставило страховое покрытие на сумму свыше 166 млн долл. Это помощь как финансовому, так и реальному сектору экономики.
Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) недавно одобрила пять новых проектов в 380 млн долл в сфере продовольственной безопасности, малого бизнеса, медицины и международной торговли.
Продолжаются переговоры с ЕБРР по страхованию торговых операций с перспективой масштабирования сотрудничества по страхованию инвестиций.
Экспортно-кредитные агентства стран-партнеров готовы покрывать инвестиционные риски для своего бизнеса. Такие возможности есть, в частности, у Японии, Германии, Франции, Дании, Италии, Швеции, Великобритании и Польши.
Какие суда направляются в Одессу
В порты Большой Одессы 29 октября прибыло 5 судов общим дедвейтом 163,26 тыс. тонн. Суда принадлежат владельцам из Греции, Турции, Либерии, Панамы.
Два судна из пяти выполняют уже второй рейс в коридоре.
Кроме того, из украинских портов вышло 4 судна общим дедвейтом более 168 тыс тонн, принадлежащих судовладельцам из Греции и Турции.
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