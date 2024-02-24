Гуманітарна допомога Україні. Британія виділяє близько 11 млн дол
Категорія
Світ
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Гуманітарна допомога Україні. Британія виділяє близько 11 млн дол

МЗС Великої Британії
Прапор Британії

Додаткове фінансування посилить постійну підтримку Києва Лондоном, а також роботу Руху Червоного Хреста й Українського гуманітарного фонду.

Британія надасть Україні гуманітарну допомогу

Велика Британія виділить Україні 8,5 млн фунтів стерлінгів (10,78 млн дол) на гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Британії.

Зазначається, що у 2024 році гуманітарної допомоги потребують понад 14,6 млн людей – близько 40% населення України. Мільйони наразі залишаються без даху над головою, не мають належного доступу до води, їжі та електропостачання.

Більше 6 млн фунтів стерлінгів (7,61 млн дол) буде спрямовано на підтримку нейтральної та неупередженої роботи Червоного хреста, посилення існуючих проєктів з реагування на надзвичайні ситуації та підтримку найбільш вразливих верств населення в Україні.

Ще 2,5 млн фунтів стерлінгів (3,17 млн дол) піде на фінансування Українського гуманітарного фонду, що входить до складу Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Українці мужньо захищають свою землю від жорстокого вторгнення Росії, але останні два роки війни мали трагічний вплив на мільйони людей по всій Україні. Сім'ї були розлучені, міста і села зруйновані, а життєво важлива цивільна інфраструктура знищена. Велика Британія підтримує Україну і прагне підтримувати найбільш вразливих українців, які переживають жахіття цієї війни.

Девід Кемерон

Девід Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії

Допомога Україні від Британії

У січні 2024 року прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

А нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка Російської Федерації у 25 разів слабкіша за економіку України та її союзників. Необхідно зробити цю різницю більш відчутною.

Вчора, 23 лютого, Британія оголосила про пакет боєприпасів для України на 310 млн дол.

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