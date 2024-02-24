Гуманитарная помощь Украине. Британия выделяет около 11 млн долл

Дополнительное финансирование усилит постоянную поддержку Киева от Лондона, а также работу Движения Красного Креста и Украинского гуманитарного фонда.
Британия предоставит Украине гуманитарную помощь
Великобритания выделит Украине 8,5 млн фунтов стерлингов (10,78 млн долл) на гуманитарную помощь.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии .
Отмечается, что в 2024 году в гуманитарной помощи нуждаются более 14,6 млн человек – около 40% населения Украины. Миллионы остаются без крова, не имеют надлежащего доступа к воде, пище и электроснабжению.
Более 6 млн фунтов стерлингов (7,61 млн долл) будут направлены на поддержку нейтральной и беспристрастной работы Красного креста, усиление существующих проектов по реагированию на чрезвычайные ситуации и поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине.
Еще 2,5 млн фунтов стерлингов (3,17 млн долл) пойдет на финансирование Украинского гуманитарного фонда, входящего в состав Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Помощь Украине от Британии
В январе 2024 года премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.
А недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что экономика Российской Федерации в 25 раз слабее экономики Украины и ее союзников. Необходимо сделать эту разницу более ощутимой.
Вчера, 23 февраля, Великобритания объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 млн долл.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-