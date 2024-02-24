Гуманитарная помощь Украине. Британия выделяет около 11 млн долл

Дополнительное финансирование усилит постоянную поддержку Киева от Лондона, а также работу Движения Красного Креста и Украинского гуманитарного фонда.

Британия предоставит Украине гуманитарную помощь

Великобритания выделит Украине 8,5 млн фунтов стерлингов (10,78 млн долл) на гуманитарную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии .

Отмечается, что в 2024 году в гуманитарной помощи нуждаются более 14,6 млн человек – около 40% населения Украины. Миллионы остаются без крова, не имеют надлежащего доступа к воде, пище и электроснабжению.

Более 6 млн фунтов стерлингов (7,61 млн долл) будут направлены на поддержку нейтральной и беспристрастной работы Красного креста, усиление существующих проектов по реагированию на чрезвычайные ситуации и поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине.

Еще 2,5 млн фунтов стерлингов (3,17 млн долл) пойдет на финансирование Украинского гуманитарного фонда, входящего в состав Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Украинцы мужественно защищают свою землю от жестокого вторжения России, но последние два года войны оказали трагическое влияние на миллионы людей по всей Украине. Семьи были разведены, города и села разрушены, а жизненно важная гражданская инфраструктура уничтожена. Великобритания поддерживает Украину и стремится поддерживать наиболее уязвимых украинцев, переживающих ужас этой войны. Дэвид Кэмерон Министр иностранных дел Великобритании

Помощь Украине от Британии

В январе 2024 года премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

А недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что экономика Российской Федерации в 25 раз слабее экономики Украины и ее союзников. Необходимо сделать эту разницу более ощутимой.

Вчера, 23 февраля, Великобритания объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 млн долл.