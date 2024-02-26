Британская компания будет поставлять запчасти для танков и бронемашин ВСУ

От имени Великобритании и Международного фонда для Украины компания Defense Equipment & Support заключила несколько контрактов с компанией Cook Defense Systems на поставку запасных частей для 500 украинских бронемашин.

Британская компания будет производить запасные части для украинских танков

Правительство Британии оплатило производство деталей и гусениц для танков, использующих ВСУ для отражения российской агрессии.

Об этом заявил управляющий директор компании CDS Уильям Кук, сообщает UK Defence Journal .

Контракт был частью пакета поддержки технического обслуживания стоимостью более 100 млн. фунтов стерлингов, объявленного в октябре 2023 года.

Помимо поставок гусениц для машин, подаренных Великобританией Украине, включая основные боевые танки Challenger 2, перед оборонной компанией также поставили задачу изготовить гусеницы для машин советской эпохи, которые используются в основном украинской армией.

Уильям Кук сказал, что у них есть долгая история поставок гусениц для всей бронетехники британской армии и многих союзных вооруженных сил, но выполнение этих контрактов для Украины стало совсем другой задачей.

Нам пришлось реконструировать оборудование советских времен, используя ограниченный справочный материал и множество наших собственных ноу-хау, работая вместе с доступными нам производственными процессами и материалами, а не с оригинальными российскими. Поделиться

Кук заявил, что в компании знают, что на передовой в Украине есть солдаты, чья жизнь зависит от того, что они делают.

Как компания разрабатывала гусеницы для советских танков

Чтобы разработать новые гусеницы, совместимые с машинами советской эпохи, экспертам Cook Defense Systems пришлось полагаться на музейные экспонаты, справочные документы Холодной войны и технических экспертов по бронетехнике.

Хотя некоторые машины, поддерживаемые Cook Defense Systems, разработанные в СССР, технологии производства, используемые компанией, совсем не таковы. Они включают лазерное сканирование и цифровой рентгеновский контроль, при этом большая часть физической производственной работы выполняется работами.

Кук добавил, что одной из самых больших проблем было почти удвоение их производительности. Они реконфигурировали производственные линии и наняли новых людей. По его словам, все работают исключительно усердно.

Помощь Украине от Британии

В январе премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

А недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что экономика Российской Федерации в 25 раз слабее экономики Украины и ее союзников. Необходимо сделать эту разницу более ощутимой.

Также 23 февраля Великобритания объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 млн долл.