29 лютого та 1 березня на території країни-агресорки РФ гриміла нова “бавовна”. Дрони атакували щонайменше 3 області.

Нова атака дронів у Росії 1 березня — деталі

Як стверджує Міноборони РФ, уночі 1 березня російські сили ППО нібито змогли збити чотири безпілотники.

Користувачі мережі повідомляють, що дрони здійснили атаку завод ВПК, лунали гучні вибухи.

Згідно з останніми даними, один БПЛА нібито знищили над Бєлгородською областю, ще три дрони перехопили над Нижегородською областю.

Росіяни скаржаться на те, що українські сили нібито спробували атакувати завод імені Свердлова в Дзержинську Нижегородської області.

Що важливо розуміти, саме він є одним із найбільших російських виробників вибухівки та основних складових для боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Окрім того, вказано, що загалом до виробництва летіли три безпілотники. Нібито всіх їх придушили засобами радіоелектронної боротьби.

За словами місцевих мешканців, у Дзержинську вночі лунали гучні вибухи.

У Курській області внаслідок прильоту БПЛА у трьох населених пунктах зникло світло. Як вдалося дізнатися, йдеться про Свєрдліково, Дарьїно та Ніколаєво-Дарьїно.

Пошкодження ЗРГК "Панцирь-С1": перші подробиці

Також вранці 1 березня з’явилася інформація про те, що в результаті атаки БПЛА пошкоджено ЗРГК "Панцирь-С1". Також відомо про ліквідацію щонайменше двох російських окупантів.

Варто зазначити, що цивільне населення внаслідок атаки українських сил не постраждало.

Фото: скриншот

Нагадаємо, "Панцирь-С1" — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування.

Його розробили для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.

Також може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз.