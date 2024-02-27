Дрони атакували адміністративні центри окупантів РФ на Херсонщині — відео
Категорія
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Дрони атакували адміністративні центри окупантів РФ на Херсонщині — відео

Дрони
Джерело:  online.ua

Росіяни заявили про атаку дронів на центри надання адміністративних послуг у тимчасово окупованій Новій Каховці в Херсонській області.

Що відомо про атаку дронів у Новій Каховці

Як зазначається, зранку 27 лютого невідомі БПЛА атакували центри надання адміністративних послуг у т.о. Новій Каховці. Росіяни натомість заявляють, що атакували гуманітарні центри.

Атаковано так звану "Службу підтримки цивільного населення" та "багатофункціональний центр" 

Росіяни заявили про атаки дронів у Брянській та Бєлгородській областях

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив, що у ніч на 27 лютого область атакували два безпілотники.

За його словами, протиповітряна оборона начебто збила дрони.

Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби, — йдеться у повідомленні.

Водночас у Міноборони РФ повідомили, що крім Брянської, ППО також збила один безпілотник над територією Бєлгородській області.

Нагадаємо, вночі 25 лютого росіяни заявили про атаку дронів над Бєлгородською областю й акваторією Чорного моря.

Окрім цього 24 лютого у російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого Новолипецького металургійного комбінату спалахнула пожежа. Підприємство атакували безпілотники.

Крім того, цієї ж ночі сили ППО росіян збивали дрони в Курській і Тульській областях.

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