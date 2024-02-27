Дроны атаковали административные центры оккупантов РФ в Херсонской области — видео

Россияне заявили об атаке дронов на центры предоставления административных услуг во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области.
Что известно об атаке дронов в Новой Каховке
Как отмечается, с утра 27 февраля неизвестные БПЛА атаковали центры предоставления административных услуг в и.о. Новой Каховке. Россияне заявляют, что атаковали гуманитарные центры.
Атакованы так называемая "Служба поддержки гражданского населения" и "многофункциональный центр"
Россияне заявили об атаках дронов в Брянской и Белгородской областях
Губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 27 февраля область атаковали два беспилотника.
По его словам, противовоздушная оборона вроде бы сбила дроны.
В то же время в Минобороны РФ сообщили , что кроме Брянской, ПВО также сбила один беспилотник над территорией Белгородской области.
Напомним, ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
Кроме этого, 24 февраля в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар. Предприятие атаковали беспилотники.
Кроме того, в эту же ночь силы ПВО россиян сбивали дроны в Курской и Тульской областях.
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