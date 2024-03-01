ГУР підтвердило атаку на російський ЗРГК "Панцирь-С1" — відео

Українські розвідники успішно атакували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" у Бєлгородській області. Також внаслідок удару поранення отримали двоє окупантів.

Що відомо про атаку ГУР на російський ЗРГК "Панцир-С1

Як пише розвідка, вогневе ураження відбулось 29 лютого поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області.

Після влучання "Панцир С-1" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати — поранення зазнали двоє російських окупантів, — додає розвідка. Поширити

В ГУР додали, що цей комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об'єктів. Його вартість 15 мільйонів доларів.

Також може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз.

Дрони атакували Росію 1 березня

29 лютого та 1 березня на території країни-агресорки РФ гриміла нова “бавовна”. Дрони атакували щонайменше 3 області.

Як стверджує Міноборони РФ, уночі 1 березня російські сили ППО нібито змогли збити чотири безпілотники.

Користувачі мережі повідомляють, що дрони здійснили атаку завод ВПК, лунали гучні вибухи.

Згідно з останніми даними, один БПЛА нібито знищили над Бєлгородською областю, ще три дрони перехопили над Нижегородською областю.

Росіяни скаржаться на те, що українські сили нібито спробували атакувати завод імені Свердлова в Дзержинську Нижегородської області.

Що важливо розуміти, саме він є одним із найбільших російських виробників вибухівки та основних складових для боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Окрім того, вказано, що загалом до виробництва летіли три безпілотники. Нібито всіх їх придушили засобами радіоелектронної боротьби.

За словами місцевих мешканців, у Дзержинську вночі лунали гучні вибухи.