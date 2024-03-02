Боец ГУР Махно предупредил о "втором фронте" России в США и Европе
Категория
Украина
Дата публикации

Боец ГУР Махно предупредил о "втором фронте" России в США и Европе

Путин
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Источник:  online.ua

Боец подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан» с позывным «Махно» обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что Россия воюет не только непосредственно на поле боя, но и открыла второй фронт в Европе и США, чтобы ослабить поддержку Украины. Своим мнением на этот счет он поделился в интервью online.ua.

Россия открыла еще один фронт против Украины

Если мы видим, что поляки на границе выставили плакат, что "Путин наведет порядок и в Украине, и в Брюсселе", и выставили красную тряпку, то понятно, что это, откуда оно идет. Откуда он взял ту "красную тряпку"?

Махно

Махно

Боец "Артана"

Как отмечает воин ГУР, нетрудно догадаться, что происходящее больше направлено на ближайших соседей Украины.

Путин заинтересован в том, чтобы официальные Киев и Варшава не смогли прийти к согласию по ключевым вопросам.

По убеждению "Махно", блокирование украинско-польской границы под видом социальных и экономических проблем больше всего препятствует поставке оружия в Украину.

Сейчас переломные моменты происходят на фронте и недостаток оружия у нас сейчас — основная проблема. И когда перекрывается граница, когда оружие уже идет, но перекрывается граница. В данном случае наибольшую роль здесь играет Польша. Что полякам можно сказать? Пусть обратятся к своей истории, — отмечает боец "Артана".

"Махно" дал совет польскому народу

Воин призывает поляков не забывать, что мы были и остаемся родственными народами, у которые есть общая история.

Кроме того, он призывает прочесть книгу польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и мечом».

Махно обращает внимание на то, что когда поляки и украинцы между собой спорили и воевали, в результате всегда выигрывала Москва.

Если поляки сейчас такие действия будут совершать, пусть они не забывают, что Путин здесь не остановится. У россиян это в крови есть. И то, что они делали раньше, они хотят повторить. Они хотят совершать постоянные исторические реванши.

Махно

Махно

Боец "Артана"

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