Боец ГУР Махно предупредил о "втором фронте" России в США и Европе

Боец подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан» с позывным «Махно» обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что Россия воюет не только непосредственно на поле боя, но и открыла второй фронт в Европе и США, чтобы ослабить поддержку Украины. Своим мнением на этот счет он поделился в интервью online.ua.
Россия открыла еще один фронт против Украины
Как отмечает воин ГУР, нетрудно догадаться, что происходящее больше направлено на ближайших соседей Украины.
Путин заинтересован в том, чтобы официальные Киев и Варшава не смогли прийти к согласию по ключевым вопросам.
По убеждению "Махно", блокирование украинско-польской границы под видом социальных и экономических проблем больше всего препятствует поставке оружия в Украину.
"Махно" дал совет польскому народу
Воин призывает поляков не забывать, что мы были и остаемся родственными народами, у которые есть общая история.
Кроме того, он призывает прочесть книгу польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и мечом».
Махно обращает внимание на то, что когда поляки и украинцы между собой спорили и воевали, в результате всегда выигрывала Москва.
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