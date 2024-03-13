РФ продовжує активу фазу інформаційної операції "Перун" проти України — ГУР

Російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", яка спрямована проти України.
Що відомо про інформаційну операцію РФ “Перун” проти України
Як зазначили в ГУР, РФ також намагається дестабілізувати політичну ситуацію на Заході й "створити умови для вирішення завдань" так званої "СВО".
Окрім цього, проведення операції "Перун" відбувається і на тимчасово окупованих територіях України та у більшості регіонів Росії. До участі залучаються підрозділи Росгвардії та ГРУ, вказали у відомстві.
Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам здійснювати заходи:
з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції та зраді інтересів України;
виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола української держави з вигідних для Кремля позицій;
поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на окупованих Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ;
формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів" тощо.
В ГУР додали, що піком активізації пропагандистських заходів визначено 17 березня, коли у РФ пройдуть так звані вибори президента.
Завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня поточного року.
РФ використовує іноземних журналістів для пропаганди проти України
У межах операції “Перун” РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.
Так, раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.
Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.
Також журналіст родом з Ісландії Хаукур Хауксон намагаючись дискредитувати Україну, поширював фейки Кремля про “біолабораторії США" та “нацистів”.
Окрім цього після виходу військ РФ із Київщини Хауксон називав шокуючі репортажі про звірства окупантів у Бучі “театром мерців” та “продуманим до дрібниць фейком”.
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