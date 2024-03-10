У ЦПД спростували фейкове "вбивство" неіснуючого журналіста Мохаммеда Аль-Алаві

Російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що нібито було вбито єгипетського журналіста-розслідувача Мохаммеда Аль-Алаві, який опублікував матеріал про “віллу тещі Зеленського”.

Росія поширює фейк про вбитого журналіста, якого не існує

Як зазначається, Центр зафіксував нову хвилю повідомлень про буцімто вбивство “журналіста Мохаммеда Аль-Алаві”, який опублікував матеріал про “віллу тещі Зеленського”.

Проте новина про вбивство журналіста-розслідувача є такою ж вигадкою, як і існування самого журналіста, оскільки такої особи не існує.

Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації. Не дайте ворогу ввести себе в оману, — зазначили в ЦПД. Поширити

Поширюючи подібні фейки, на думку ЦПД, російська пропаганда намагається дискредитувати Україну та, зокрема, особисто Президента Зеленського, а також поширює міф про “відсутність” свободи слова в Україні та масштабну цензуру.

РФ використовує іноземних журналістів для пропаганди проти України

У межах операції “Перун” РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Так, раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.

Також журналіст родом з Ісландії Хаукур Хауксон намагаючись дискредитувати Україну, поширював фейки Кремля про “біолабораторії США" та “нацистів”.