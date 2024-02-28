Центр протидії дезінформації звертає увагу на те, що деякі українські медіа активно поширюють російські наративи, вводячи в оману свою аудиторію.

Окремі українські ЗМІ підхопили фейк про Зеленського

Як зазначають аналітики, деякі українські медіа поширили повідомлення про те, що Офіс Президента нібито підготував звернення до Конституційного Суду «щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України».

Центр протидії дезінформації перевірив інформацію — наразі вона не відповідає дійсності.

Що важливо розуміти, стаття 108 Конституції України чітко визначає, що Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Глави держави.

Окрім того, у ЦПД наголосили, що під час дії воєнного стану виборчий процес неможливий за законом та з причин безпеки.

Українські аналітики також нагадують, що умовах повномасштабної війни неможливо гарантувати безпеку виборців та членів виборчих комісій.

Адже вся територія України перебуває під ракетними ударами ворога. Важливо, щоб на виборах проголосували військові, внутрішньо-переміщені особи, громадяни, які виїхали за кордон, мешканці прифронтових і тимчасово окупованих територій. В умовах повномасштабної війни це неможливо. Поширити

Команда ЦПД нагадує українцям, що будь-які спекуляції навколо питання виборів — це передусім дії в інтересах Росії, яка багато витрачає на цю ІПсО.

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде російська федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність. Слава Україні! — йдеться в заяві Комітет з питань розвідки при Президентові України. Поширити

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.