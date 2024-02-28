Центр противодействия дезинформации обращает внимание на то, что отдельные украинские медиа активно распространяют российские нарративы, вводя в заблуждение свою аудиторию.
Некоторые украинские СМИ подхватили фейк о Зеленском
Как отмечают аналитики, отдельные украинские медиа распространили сообщения о том, что Офис Президента якобы подготовил обращение в Конституционный Суд «касательно легитимности пребывания Владимира Зеленского в должности Президента Украины».
Центр противодействия дезинформации проверил информацию — она не соответствует действительности.
Что важно понимать, статья 108 Конституции Украины четко определяет, что Президент Украины выполняет свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного Главы государства.
Кроме того, в ЦПД отметили, что во время действия военного положения избирательный процесс невозможен по закону и по причинам безопасности.
Украинские аналитики также напоминают, что в условиях полномасштабной войны невозможно обеспечить безопасность избирателей и членов избирательных комиссий.
Команда ЦПД напоминает украинцам, что любые спекуляции вокруг вопроса выборов — это, прежде всего, действия в интересах России, которая много тратит на эту ИПСО.
Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация “Майдан — 3”, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.
Команда диктатора Владимира Путина намерена:
подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,
распространить панические настроения, уныние,
искусственно противопоставить гражданских и военных,
поссорить нас с нашими союзниками,
распространить в обществе всяческие «теории заговора».
Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку “Майдан-3” на Украину”.
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