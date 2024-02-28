Некоторые украинские СМИ распространяют фейки о нелегитимности Зеленского — ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

Некоторые украинские СМИ распространяют фейки о нелегитимности Зеленского — ЦПД

ЦПД
Владимир Зеленский
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Центр противодействия дезинформации обращает внимание на то, что отдельные украинские медиа активно распространяют российские нарративы, вводя в заблуждение свою аудиторию.

Некоторые украинские СМИ подхватили фейк о Зеленском

Как отмечают аналитики, отдельные украинские медиа распространили сообщения о том, что Офис Президента якобы подготовил обращение в Конституционный Суд «касательно легитимности пребывания Владимира Зеленского в должности Президента Украины».

Центр противодействия дезинформации проверил информацию — она не соответствует действительности.

Что важно понимать, статья 108 Конституции Украины четко определяет, что Президент Украины выполняет свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного Главы государства.

Кроме того, в ЦПД отметили, что во время действия военного положения избирательный процесс невозможен по закону и по причинам безопасности.

Украинские аналитики также напоминают, что в условиях полномасштабной войны невозможно обеспечить безопасность избирателей и членов избирательных комиссий.

Ведь вся территория Украины находится под ракетными ударами противника. Важно, чтобы на выборах проголосовали военные, внутренне перемещенные лица, выехавшие за границу граждане, жители прифронтовых и временно оккупированных территорий. В условиях полномасштабной войны это нереально.

Команда ЦПД напоминает украинцам, что любые спекуляции вокруг вопроса выборов — это, прежде всего, действия в интересах России, которая много тратит на эту ИПСО.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация “Майдан — 3”, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

  • подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

  • распространить панические настроения, уныние,

  • искусственно противопоставить гражданских и военных,

  • поссорить нас с нашими союзниками,

  • распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сейчас ведет российская федерация и ее преступные союзники. Нашему обществу нужно единство. Слава Украине! — сказано в заявлении Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, стравливание, покушения. Россия начала новую информационную атаку “Майдан-3” на Украину”.

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