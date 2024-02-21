РФ використовує американську журналістку Ізабель для прокремлівської пропаганди — ЦПД
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ використовує американську журналістку Ізабель для прокремлівської пропаганди — ЦПД

ЦПД
Фіорелла Ізабель

Фіорелла Ізабель у соцмережах висвітлює війну РФ проти України у світлі кремлівської пропаганди. 

Росія продовжує використовувати іноземних журналістів для пропаганди

Як повідомляє ЦПД, американська журналістка Фіорелла Ізабель (Майорка) уже тривалий час проживає у Москві. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT. 

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди. 

Стала «зіркою» російських пропагандистських ЗМІ у 2023 році, коли розпочала свою діяльність на ТОТ. Тоді ж поширювала наративи кремлівської пропаганди про війну як «боротьбу РФ зі світовим злом» та просувала тезу про «руку США» у діях української влади. 

Окрім цього вона на свою англомовну аудиторію поширює заклики відмовитися від допомоги Україні, мовляв, це єдиний спосіб зупинити війну.

Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"

У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Раніше американський ведучий Такер Карлсон взяв перше інтервʼю як західний журналіст в російського президента Володимира Путіна. Воно триває понад дві години.

Такер Карлсон — американський журналіст, який відомий своєю активною проросійською позицією.

Він був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

Як згодом заявила редакція CNN, "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі".

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