Німецький журналіст зняв сюжет про "активну відбудову" Маріуполя. МЗС України вимагає пояснень

Журналіст німецького суспільного мовника ZDF Армін Кьорпер, який також є очільником московського бюро цього медіа, зняв сюжет про “життя” у Маріуполі під російською окупацією.

Репортаж німецького журналіста з Маріуполя

У сюжеті Кьорпер стверджує, що знімальна група потрапила у місто через територію РФ: йому та його команді потрібні були документи від російської сторони для в’їзду.

Я хотів би чітко пояснити, що це не означає, що ми визнаємо окуповане місто Росією, — заявляє він. Поширити

Водночас він каже, що “Маріуполь — не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити”.

Журналіст показує драмтеатр у Маріуполі, на який росіяни скинули бомбу, вбивши понад 600 цивільних. За його словами, до окупації тут було заборонено проводити вистави російською мовою, але тепер «ситуація змінилася».

Ще одне місце, де відчувається російська окупація, — освіта. У школах нові книжки, нові навчальні програми. Уроки історії, звісно, ​​все це тепер відбувається за російським наративом. Поширити

Кьорпер каже, що місто працює: працюють магазини та ресторани, є опалення та водопровід, тепла вода та інтернет.

Опору у місті журналіст не бачить. За його словами, у нього виникло враження, що у місті більшість налаштована проросійськи, а хто має інші думки, очевидно, не говорив би з журналістами, побоюючись репресій.

Якщо тут знову запрацює економіка, порт і так далі, то потрібні люди. І Росія, звісно, ​​зацікавлена ​​в поселенні тут росіян. Зараз місто відбудовується — переважно вихідцями з Росії та Середньої Азії. Поширити

Після репортажу редакція ZDF додала примітку, що Армін Кьорпер описує, як Росія намагається створити враження нормальності та реконструкції за допомогою значних фінансових ресурсів.

У своїх репортажах з України ZDF ніколи не залишав жодного сумніву, що Маріуполь є територією, незаконно окупованою Росією, і хто є агресором і жертвою у цій війні. Поширити

Реакція МЗС на сюжет

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко переконаний, що сюжет спотворює реальність.

Візит керівника московського бюро до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства. Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні. Поширити