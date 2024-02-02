Німецький журналіст зняв сюжет про "активну відбудову" Маріуполя. МЗС України вимагає пояснень

Журналіст німецького суспільного мовника ZDF Армін Кьорпер, який також є очільником московського бюро цього медіа, зняв сюжет про “життя” у Маріуполі під російською окупацією.
Репортаж німецького журналіста з Маріуполя
У сюжеті Кьорпер стверджує, що знімальна група потрапила у місто через територію РФ: йому та його команді потрібні були документи від російської сторони для в’їзду.
Водночас він каже, що “Маріуполь — не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити”.
Журналіст показує драмтеатр у Маріуполі, на який росіяни скинули бомбу, вбивши понад 600 цивільних. За його словами, до окупації тут було заборонено проводити вистави російською мовою, але тепер «ситуація змінилася».
Кьорпер каже, що місто працює: працюють магазини та ресторани, є опалення та водопровід, тепла вода та інтернет.
Опору у місті журналіст не бачить. За його словами, у нього виникло враження, що у місті більшість налаштована проросійськи, а хто має інші думки, очевидно, не говорив би з журналістами, побоюючись репресій.
Після репортажу редакція ZDF додала примітку, що Армін Кьорпер описує, як Росія намагається створити враження нормальності та реконструкції за допомогою значних фінансових ресурсів.
Реакція МЗС на сюжет
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко переконаний, що сюжет спотворює реальність.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-