Протягом 2023 року порт окупованого Маріуполя обробив не менше 65 суден. Сукупний обсяг перевалки в порту за 12 місяців минулого року склав понад 142 тис. т вантажів - переважно зернових та металопродукції, вкраденої в України. З Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів і Севастополя.

Через порт Маріуполя окупанти вивезли 140 тис тонн краденого зерна та металу

Окуповані порти на узбережжі Азовського моря, Маріуполь і Бердянськ, росіяни використовують для вивезення краденої продукції з тимчасово окупованих територій, а також за воєнним призначенням - доставляючи зброю та спорядження.

Щодо маршрутів незаконного вивезення вантажів, то самі росіяни інформують, що з Маріуполя судна йдуть до портів Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов, Севастополь. В перспективі планують відкрити маршрути до Єйська і Новоросійська.

Переміщення окупантів у Маріуполі

Раніше у Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи Донецької області.

Як зазначається, з Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.

До того ж зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

Пізніше у Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки окупантів у напрямку Волновахи. Також росіяни продовжують будувати нові бетонні укріплення. Ймовірно, готуються до наступу.

Також 19 січня військова активність окупантів у Маріуполі Донецької області стрімко зросла. Росіяни продовжують перекидати гусеничну техніку та вантажівки з БК у напрямку Волновахи та Вугледара.