Російські загарбники посилили рух вантажівок для перевезення боєкомплекту у Маріуполі. Також вони чекають на нові великі поставки зброї, яку завозитимуть на території заводів.

Російські окупанти переміщують БК по Маріуполю

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували чисельні переміщення російських вантажівок з БК всередині міста.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Фіксуємо чисельні внутрішні переміщення вантажівок з БК всередині міста. З ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" по різних промзонах та військових базах окупантів в Кальміуському та Приморському районах, - написав Андрющенко. Поширити

Він також повідомив, що одночасно з цим, весь склад цивільних робітників ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" відправили у відпустку за свій рахунок на два місяці.

Попередньо за чисельних розмов окупантів вони очікують велику партію БК та поки невідомої зброї наступний тиждень. Та саме для цього готують територію заводів, одночасно нівелюючи фактор сторонньої фіксації з боку робітників, – додав радник мера. Поширити

Переміщення окупантів у Маріуполі

Раніше у Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи Донецької області.

Як зазначається, з Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.

До того ж зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

Пізніше у Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки окупантів у напрямку Волновахи. Також росіяни продовжують будувати нові бетонні укріплення. Ймовірно, готуються до наступу.

Також 19 січня військова активність окупантів у Маріуполі Донецької області стрімко зросла. Росіяни продовжують перекидати гусеничну техніку та вантажівки з БК у напрямку Волновахи та Вугледара.