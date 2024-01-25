Російські загарбники посилили рух вантажівок для перевезення боєкомплекту у Маріуполі. Також вони чекають на нові великі поставки зброї, яку завозитимуть на території заводів.
Російські окупанти переміщують БК по Маріуполю
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували чисельні переміщення російських вантажівок з БК всередині міста.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Він також повідомив, що одночасно з цим, весь склад цивільних робітників ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" відправили у відпустку за свій рахунок на два місяці.
Переміщення окупантів у Маріуполі
Раніше у Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи Донецької області.
Як зазначається, з Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.
До того ж зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.
Пізніше у Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки окупантів у напрямку Волновахи. Також росіяни продовжують будувати нові бетонні укріплення. Ймовірно, готуються до наступу.
Також 19 січня військова активність окупантів у Маріуполі Донецької області стрімко зросла. Росіяни продовжують перекидати гусеничну техніку та вантажівки з БК у напрямку Волновахи та Вугледара.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-