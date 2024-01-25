В Мариуполе оккупанты массово перемещают боекомплект в грузовиках — видео

Российские захватчики усилили движение грузовиков для перевозки боекомплекта в Мариуполе. Также они ждут новых крупных поставок оружия, которое будут завозить на территории заводов.
Российские оккупанты перемещают БК по Мариуполю
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали многочисленные перемещения российских грузовиков с БК внутри города.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Он также сообщил, что одновременно с этим весь состав гражданских рабочих ММК им. Ильича и "Азовмаш" отправили в отпуск за свой счет на два месяца.
Перемещение оккупантов в Мариуполе
Ранее в Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи Донецкой области.
Как отмечается, с Новоазовского и Бердянского направления преимущественно живая сила и инженерные подразделения перемещаются по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Волновахи.
К тому же, зафиксирован факт использования бетонных конструкций, похожих на секции для многоэтажек в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи.
Позже в Мариуполе снова зафиксировали перемещение техники оккупантов в направлении Волновахи. Также россияне продолжают строить новые бетонные укрепления. Вероятно, готовятся к наступлению.
Также 19 января военная активность оккупантов в Мариуполе Донецкой области стремительно возросла. Россияне продолжают опрокидывать гусеничную технику и грузовики с БК в направлении Волновахи и Угледара.
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