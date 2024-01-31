В 2023 году порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 142 тыс. т грузов – преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной в Украине. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.
Через порт Мариуполя оккупанты вывезли 140 тыс тонн краденого зерна и металла
Оккупированные порты на побережье Азовского моря, Мариуполь и Бердянск, россияне используют для вывоза ворованной продукции с временно оккупированных территорий, а также по военному назначению — доставляя оружие и снаряжение.
Что касается маршрутов незаконного вывоза грузов, то сами россияне информируют, что из Мариуполя суда идут в порты Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов, Севастополь. В перспективе планируют открыть маршруты в Ейск и Новороссийск.
Перемещение окупантов в Мариуполе
Ранее в Мариуполе зафиксировали перемещение окупантов в направлении Волновахи Донецкой области.
Как отмечается, из Новоазовского и Бердянского направления преимущественно живая сила и инженерные подразделения перемещаются по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Волновахи.
К тому же, зафиксирован факт использования бетонных конструкций, похожих на секции для многоэтажек в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи.
Позже в Мариуполе снова зафиксировали перемещение техники окупантов в направлении Волновахи. Также россияне продолжают строить новые бетонные укрепления. Вероятно, готовятся к наступлению.
Также 19 января военная активность окупантов в Мариуполе Донецкой области стремительно возросла. Россияне продолжают опрокидывать гусеничную технику и грузовики с БК в направлении Волновахи и Угледара.
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