В 2023 году порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 142 тыс. т грузов – преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной в Украине. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.

Через порт Мариуполя оккупанты вывезли 140 тыс тонн краденого зерна и металла

Оккупированные порты на побережье Азовского моря, Мариуполь и Бердянск, россияне используют для вывоза ворованной продукции с временно оккупированных территорий, а также по военному назначению — доставляя оружие и снаряжение.

Что касается маршрутов незаконного вывоза грузов, то сами россияне информируют, что из Мариуполя суда идут в порты Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов, Севастополь. В перспективе планируют открыть маршруты в Ейск и Новороссийск.

Перемещение окупантов в Мариуполе

Ранее в Мариуполе зафиксировали перемещение окупантов в направлении Волновахи Донецкой области.

Как отмечается, из Новоазовского и Бердянского направления преимущественно живая сила и инженерные подразделения перемещаются по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Волновахи.

К тому же, зафиксирован факт использования бетонных конструкций, похожих на секции для многоэтажек в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи.

Позже в Мариуполе снова зафиксировали перемещение техники окупантов в направлении Волновахи. Также россияне продолжают строить новые бетонные укрепления. Вероятно, готовятся к наступлению.

Также 19 января военная активность окупантов в Мариуполе Донецкой области стремительно возросла. Россияне продолжают опрокидывать гусеничную технику и грузовики с БК в направлении Волновахи и Угледара.