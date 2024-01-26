В Мариуполе зафиксировали передвижение колонны российских танков Т-72 — видео

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, украинские партизаны в городе снова фиксируют перемещение вражеской техники. На этот раз речь идет о танках Т-72.
Андрющенко рассказал, что происходит в Мариуполе
По словам Петра Андрющенко, было зафиксировано передвижение колонны танков Т72 с антидроновой защитой на тягачах через Левобережный и Кальмиусский районы в сторону МФК им. Ильича.
Он обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день полигон в районе Левобережья в направлении Новоазовска враг использует в качестве танкового, а сами танки временно укрываются в промзоне завода.
Россияне в Мариуполе массово перемещают боекомплект в грузовиках
Также 25 января появилась информация о том, что солдаты РФ усилили движение грузовиков для перевозки боекомплекта в черте города.
Кроме того, указано, что оккупанты ожидают новых крупных поставок оружия, которое будут завозить на территории заводов.
Согласно данным советника мэра Мариуполя, весь состав гражданских рабочих ММК им. Ильича и "Азовмаш" отправили в отпуск за свой счет на два месяца.
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