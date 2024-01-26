В Мариуполе зафиксировали передвижение колонны российских танков Т-72 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Мариуполе зафиксировали передвижение колонны российских танков Т-72 — видео

Т-72
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Источник:  Петр Андрющенко

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, украинские партизаны в городе снова фиксируют перемещение вражеской техники. На этот раз речь идет о танках Т-72.

Андрющенко рассказал, что происходит в Мариуполе

По словам Петра Андрющенко, было зафиксировано передвижение колонны танков Т72 с антидроновой защитой на тягачах через Левобережный и Кальмиусский районы в сторону МФК им. Ильича.

Он обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день полигон в районе Левобережья в направлении Новоазовска враг использует в качестве танкового, а сами танки временно укрываются в промзоне завода.

Возобновилось стандартно-активное движение грузовиков в направлении Бердянска. Активизация или увеличение передвижения на северо-западное направление Мариупольского района и Волновахи не наблюдалось, - сообщает Петр Андрющенко.

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Также 25 января появилась информация о том, что солдаты РФ усилили движение грузовиков для перевозки боекомплекта в черте города.

Кроме того, указано, что оккупанты ожидают новых крупных поставок оружия, которое будут завозить на территории заводов.

Фиксируем многочисленные внутренние перемещения грузовиков с БК внутри города. С ММК им. Ильича и "Азовмаша" по разным промзонам и военным базам окупантов в Кальмиусском и Приморском районах, - сообщил 25 января Петр Андрющенко.

Согласно данным советника мэра Мариуполя, весь состав гражданских рабочих ММК им. Ильича и "Азовмаш" отправили в отпуск за свой счет на два месяца.

Предварительно по многочисленных разговорах окупантов они ожидают большую партию БК и пока неизвестного оружия на следующую неделю. И именно для этого готовят территорию заводов, одновременно нивелируя фактор посторонней фиксации со стороны рабочих, - сказано в его заявлении.

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