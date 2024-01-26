У Маріуполі зафіксували пересування колони російських танків Т-72 — відео

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, українські партизани в місті знову фіксують переміщення ворожої техніки. Цього разу йдеться про танки Т-72.

Андрющенко розповів, що відбувається в Маріуполі

За словами Петра Андрющенка, було зафіксовано пересування колони танків Т-72 з антидроновим захистом на тягачах через Лівобережний та Кальміуський райони в бік МФК ім. Ілліча.

Він звертає увагу на те, що станом на сьогодні полігон в районі Лівобережжя в напряму Новоазовська ворог використовує в якості танкового, а самі танки тимчасово укриваються в прозоні заводу.

Поновився стандартно-активний рух вантажівок в напрям Бердянську. Активізація або збільшення пересування в північному-західний напрям Маріупольського району та Волновахи не спостерігався, — повідомляє Петро Андрющенко. Поширити

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Також 25 січня з’явилася інформація про те, що солдати РФ посилили рух вантажівок для перевезення боєкомплекту в межах міста.

Окрім того, вказано, що окупанти чекають на нові великі поставки зброї, яку завозитимуть на території заводів.

Фіксуємо чисельні внутрішні переміщення вантажівок з БК всередині міста. З ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" по різних промзонах та військових базах окупантів в Кальміуському та Приморському районах, — повідомив 25 січня Петро Андрющенко. Поширити

Згідно з даними радника мера Маріуполя, весь склад цивільних робітників ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" відправили у відпустку за свій рахунок на два місяці.