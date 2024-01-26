У Маріуполі зафіксували пересування колони російських танків Т-72 — відео

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, українські партизани в місті знову фіксують переміщення ворожої техніки. Цього разу йдеться про танки Т-72.
Андрющенко розповів, що відбувається в Маріуполі
За словами Петра Андрющенка, було зафіксовано пересування колони танків Т-72 з антидроновим захистом на тягачах через Лівобережний та Кальміуський райони в бік МФК ім. Ілліча.
Він звертає увагу на те, що станом на сьогодні полігон в районі Лівобережжя в напряму Новоазовська ворог використовує в якості танкового, а самі танки тимчасово укриваються в прозоні заводу.
Росіяни у Маріуполі масово переміщують боєкомплект у вантажівках
Також 25 січня з’явилася інформація про те, що солдати РФ посилили рух вантажівок для перевезення боєкомплекту в межах міста.
Окрім того, вказано, що окупанти чекають на нові великі поставки зброї, яку завозитимуть на території заводів.
Згідно з даними радника мера Маріуполя, весь склад цивільних робітників ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" відправили у відпустку за свій рахунок на два місяці.
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