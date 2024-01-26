У Маріуполі зафіксували пересування колони російських танків Т-72 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Маріуполі зафіксували пересування колони російських танків Т-72 — відео

Т-72
Джерело:  Петро Андрющенко

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, українські партизани в місті знову фіксують переміщення ворожої техніки. Цього разу йдеться про танки Т-72.

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За словами Петра Андрющенка, було зафіксовано пересування колони танків Т-72 з антидроновим захистом на тягачах через Лівобережний та Кальміуський райони в бік МФК ім. Ілліча.

Він звертає увагу на те, що станом на сьогодні полігон в районі Лівобережжя в напряму Новоазовська ворог використовує в якості танкового, а самі танки тимчасово укриваються в прозоні заводу.

Поновився стандартно-активний рух вантажівок в напрям Бердянську. Активізація або збільшення пересування в північному-західний напрям Маріупольського району та Волновахи не спостерігався, — повідомляє Петро Андрющенко.

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Також 25 січня з’явилася інформація про те, що солдати РФ посилили рух вантажівок для перевезення боєкомплекту в межах міста.

Окрім того, вказано, що окупанти чекають на нові великі поставки зброї, яку завозитимуть на території заводів.

Фіксуємо чисельні внутрішні переміщення вантажівок з БК всередині міста. З ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" по різних промзонах та військових базах окупантів в Кальміуському та Приморському районах, — повідомив 25 січня Петро Андрющенко.

Згідно з даними радника мера Маріуполя, весь склад цивільних робітників ММК ім. Ілліча та "Азовмашу" відправили у відпустку за свій рахунок на два місяці.

Попередньо за чисельних розмов окупантів вони очікують велику партію БК та поки невідомої зброї наступний тиждень. Та саме для цього готують територію заводів, одночасно нівелюючи фактор сторонньої фіксації з боку робітників, — йдеться в його заяві.

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