Украинская лента "20 дней в Мариуполе" номинирована на премию Оскар

Украинский документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

"20 дней в Мариуполе" будет соревноваться за Оскар

Кроме украинской ленты на премию выдвинули:

Bobi Wine: The People'sPresident;

The Eternal Memory;

Four Daughters;

To Kill a Tiger.

True story - these are your Documentary Feature nominees... #Oscars pic.twitter.com/rkkyHDPK8X — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

"20 дней в Мариуполе" — первый именно украинский фильм за времена независимости, получивший номинацию на Оскар.

Церемония награждения состоится 11 марта в час ночи по киевскому времени в театре "Долби" в Голливуде.

"20 дней в Мариуполе": что известно

Военный корреспондент Мстислав Чернов в марте 2022 года вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсеркой и журналисткой Василисой Степаненко были последними из журналистов, которые оставались в окруженном россиянами Мариуполе.

Все трое получили за освещение событий в Мариуполе Пулитцеровскую премию.

Когда я снимал, я плакал. Когда я монтировал, я плакал. Когда я смотрел этот фильм в кинотеатре, я плакал. То есть эмоции всегда остаются. И это очень больно. Это всегда больно. Но это то, что делает нас людьми, — рассказывал Мстислав Чернов. Поделиться

Фильм уже получил международное признание — он попал в две номинации британской премии BAFTA Film Awards — как "Документальный фильм" и "Лента на иностранном языке".

На фестивале Sundance фильм получил приз зрительских симпатий.

По версии журнала The Guardian, "20 дней в Мариуполе" занял четвертое место в списке лучших фильмов 2023 года в Великобритании и шестое в США.