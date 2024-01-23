Украинская лента "20 дней в Мариуполе" номинирована на премию Оскар

Украинский документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".
"20 дней в Мариуполе" будет соревноваться за Оскар
Кроме украинской ленты на премию выдвинули:
Bobi Wine: The People'sPresident;
The Eternal Memory;
Four Daughters;
To Kill a Tiger.
"20 дней в Мариуполе" — первый именно украинский фильм за времена независимости, получивший номинацию на Оскар.
Церемония награждения состоится 11 марта в час ночи по киевскому времени в театре "Долби" в Голливуде.
"20 дней в Мариуполе": что известно
Военный корреспондент Мстислав Чернов в марте 2022 года вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсеркой и журналисткой Василисой Степаненко были последними из журналистов, которые оставались в окруженном россиянами Мариуполе.
Все трое получили за освещение событий в Мариуполе Пулитцеровскую премию.
Фильм уже получил международное признание — он попал в две номинации британской премии BAFTA Film Awards — как "Документальный фильм" и "Лента на иностранном языке".
На фестивале Sundance фильм получил приз зрительских симпатий.
По версии журнала The Guardian, "20 дней в Мариуполе" занял четвертое место в списке лучших фильмов 2023 года в Великобритании и шестое в США.
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