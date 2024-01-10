Фильм "20 дней в Мариуполе" стал номинантом американской премии DGA

На 76-ю премию Гильдии режиссеров Америки (Directors Guild of America, DGA) за 2023 год номинирован украинский режиссер Мстислав Чернов с лентой "20 дней в Мариуполе".

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" стал номинантом престижной премии

На 76-ю премию Гильдии режиссеров Америки номинированы украинский режиссер Мстислав Чернов с фильмом "20 дней в Мариуполе" и режиссер США с украинскими корнями Андрей Парех, ставивший восьмой эпизод "Америка решает" сериала "Наследники" от HBO.

Список номинантов 9 января появился на сайте Гильдии.

Фильм "20 дней в Мариуполе" попал в категорию "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике". С ним будут соревноваться следующие ленты:

"Бобби Вайн: народный президент" (реж. Кристофер Шарп и Мозес Бвайо);

"За пределами утопии" (реж. Мадлен Гевин);

"Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" (реж. Дэвис Гуггенгейм);

"Город Кокомо" (реж. Д.Смит).

Восьмая серия "Америка решает" 4-го сезона комедийно-драматического телесериала от HBO "Наследники" попала в номинацию "Выдающиеся режиссерские достижения в драматическом сериале". Другие фильмы в категории:

"Долго, долго" – третий эпизод американского постапокалиптического драматического телесериала "Последний из нас", реж. Питер Хоар;

"Репетиция" из сериала "Наследники", реж. Бекки Мартин;

"Свадьба Коннора" из сериала "Наследники", реж. Марк Майлод;

"Пикник" из "Наследников", реж. Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини.

Победители во всех категориях будут объявлены на 76-й ежегодной церемонии DGA Awards 10 февраля 2024 года.

Премия Гильдии режиссеров Америки – ежегодная американская премия за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения. Награду в 1948 году учредил президент DGA Джордж Маршалл. Номинации делятся на две большие группы – кино и телевидение. Лишь 7 раз с момента основания премии DGA лучший режиссер по версии этой награды затем не получал "Оскара".

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" – это режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. Лента рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

К созданию картины присоединились фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения Россией Мариуполя — за это все трое получили Пулитцеровскую премию. Кино стало самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году, собрав 500 тысяч грн только за первый уикенд проката.

Фильм попал сразу в две категории "Оскара-2024" как лучший документальный и международный фильм.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США "Санденс", где фильм получил приз зрительских симпатий.

Также работа номинирована на приз зрительских симпатий в американском конкурсе документальных фильмов Cinema Eye Awards, на звание "Выдающийся продюсер документального кино 2024 года" от Американской гильдии продюсеров, а еще лента претендует на Шевченковскую премию-2024.

К тому же "20 дней в Мариуполе" получили:

специальную награду Тима Гетерингтона на фестивале документального кино Sheffield DocFest 2023 в Великобритании;

награду Международного кинофестиваля в Кливленде (США);

награду DocAviv (Израиль);

награду DocEdge (Новая Зеландия);

премию Cinema for Peace (Германия);

премию Royal Television Society (Великобритания);

победу в национальном полнометражном конкурсе "DOCU/Украина" 20-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA;

приз зрительских симпатий на Международном фестивале документального кино IDFA 2023 года в Амстердаме.

Кинокритики и зрители также восприняли ленту положительно: на сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 100% и награду "Сертифицированная свежесть", присуждаемую фильмам с лучшими рецензиями. Рейтинг на платформе IMDb – 8,5, на Metacritic – 83 балла с отметкой must-see.