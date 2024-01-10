Фільм "20 днів у Маріуполі" став номінантом американської премії DGA

На 76-ту премію Гільдії режисерів Америки (Directors Guild of America, DGA) за 2023 рік номіновано українського режисера Мстислава Чернова зі стрічкою "20 днів у Маріуполі".

Український фільм “20 днів в Маріуполі” став номінантом престижної премії

На 76-ту премію Гільдії режисерів Америки номіновані український режисер Мстислав Чернов із фільмом "20 днів у Маріуполі" та режисер США з українським корінням Андрій Парех, який ставив восьмий епізод "Америка вирішує" серіалу "Спадкоємці" від HBO.

Перелік номінантів 9 січня з'явився на сайті Гільдії.

Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у категорію "Видатні режисерські досягнення в документалістиці". Із ним змагатимуться такі стрічки:

"Бобі Вайн: народний президент" (реж. Крістофер Шарп і Мозес Бвайо);

"За межами утопії" (реж. Мадлен Ґевін);

"Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (реж. Девіс Ґуґґенгейм);

"Місто Кокомо" (реж. Д.Сміт).

Восьма серія "Америка вирішує" 4-го сезону комедійно-драматичного телесеріалу від HBO "Спадкоємці" потрапила до номінації "Видатні режисерські досягнення в драматичному серіалі". Інші фільми в категорії:

"Довго, довго" — третій епізод американського постапокаліптичного драматичного телесеріалу "Останній з нас", реж. Пітер Хоар;

"Репетиція" з серіалу "Спадкоємці", реж. Беккі Мартін;

"Весілля Коннора" з серіалу "Спадкоємці", реж. Марк Майлод;

"Пікнік" зі "Спадкоємців", реж. Шарі Спрінгер Берман, Роберт Пульчіні.

Переможців у всіх категоріях буде оголошено на 76-й щорічній церемонії DGA Awards 10 лютого 2024 року.

Премія Гільдії режисерів Америки – щорічна американська премія за видатні досягнення в області режисури кіно і телебачення. Нагороду у 1948 році заснував президент DGA Джордж Маршалл. Номінації розподіляються на дві великі групи – кіно й телебачення. Лише 7 разів з моменту заснування премії DGA найкращий режисер за версією цієї нагороди потім не отримував "Оскара".

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Стрічка розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч грн тільки за перший вікенд прокату.

Фільм потрапив одразу до двох категорії "Оскара-2024" як найкращий документальний та міжнародний фільм.

Світова прем'єра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно у США "Санденс", де фільм отримав приз глядацьких симпатій.

Також робота номінована на приз глядацьких симпатій в американському конкурсі документальних фільмів Cinema Eye Awards, на звання "Видатний продюсер документального кіно 2024 року" від Американської гільдії продюсерів, а ще стрічка претендує на Шевченківську премію-2024.

До того ж "20 днів у Маріуполі" отримали:

спеціальну нагороду Тіма Гетерінгтона на фестивалі документального кіно Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії;

нагороду Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США);

нагороду DocAviv (Ізраїль);

нагороду DocEdge (Нова Зеландія);

премію Cinema for Peace (Німеччина);

премію Royal Television Society (Велика Британія);

перемогу в національному повнометражному конкурсі "DOCU/Україна" 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA;

приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Кінокритики та глядачі також сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав рейтинг 100 % та відзнаку "Сертифікована свіжість", яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на платформі IMDb – 8,5, на Metacritic – 83 бали з позначкою must-see.