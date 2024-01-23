Український документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".
"20 днів у Маріуполі" змагатиметься за Оскар
Окрім української стрічки на премію висунули:
Bobi Wine: The People’sPresident;
The Eternal Memory;
Four Daughters;
To Kill a Tiger.
"20 днів у Маріуполі" — перший саме український фільм за часів незалежності, що отримав номінацію на «Оскар».
Церемонія нагородження відбудеться 11 березня о першій годині ночі за київським часом у театрі "Долбі" в Голлівуді.
"20 днів у Маріуполі": що відомо
Воєнний кореспондент Мстислав Чернов у березні 2022 року разом з фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою й журналісткою Василісою Степаненко були останніми з журналістів, які залишалися в оточеному росіянами Маріуполі.
Усі троє отримали за висвітлення подій у Маріуполі Пулітцерівську премію.
Фільм уже здобув міжнародне визнання — він потрапив до двох номінацій британської премії BAFTA Film Awards — як "Документальний фільм" та "Стрічка іноземною мовою".
На фестивалі Sundance стрічка отримала приз глядацьких симпатій.
За версією журналу The Guardian, "20 днів у Маріуполі" посів четверте місце у списку найкращих фільмів 2023 року у Великій Британії та шосте у США.
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