Український документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

"20 днів у Маріуполі" змагатиметься за Оскар

Окрім української стрічки на премію висунули:

Bobi Wine: The People’sPresident;

The Eternal Memory;

Four Daughters;

To Kill a Tiger.

True story - these are your Documentary Feature nominees... #Oscars pic.twitter.com/rkkyHDPK8X — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

"20 днів у Маріуполі" — перший саме український фільм за часів незалежності, що отримав номінацію на «Оскар».

Церемонія нагородження відбудеться 11 березня о першій годині ночі за київським часом у театрі "Долбі" в Голлівуді.

"20 днів у Маріуполі": що відомо

Воєнний кореспондент Мстислав Чернов у березні 2022 року разом з фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою й журналісткою Василісою Степаненко були останніми з журналістів, які залишалися в оточеному росіянами Маріуполі.

Усі троє отримали за висвітлення подій у Маріуполі Пулітцерівську премію.

Коли я знімав, я плакав. Коли я монтував, я плакав. Коли я дивився цей фільм в кінотеатрі, я плакав. Тобто емоції завжди залишаються. І це боляче. Це завжди боляче. Але це те, що робить нас людьми, — розповідав Мстислав Чернов. Поширити

Фільм уже здобув міжнародне визнання — він потрапив до двох номінацій британської премії BAFTA Film Awards — як "Документальний фільм" та "Стрічка іноземною мовою".

На фестивалі Sundance стрічка отримала приз глядацьких симпатій.

За версією журналу The Guardian, "20 днів у Маріуполі" посів четверте місце у списку найкращих фільмів 2023 року у Великій Британії та шосте у США.