Немецкий журналист снял сюжет об "активном восстановлении" Мариуполя. МИД Украины требует пояснений

Журналист немецкого общественного вещателя ZDF Армин Керпер, также являющийся главой московского бюро этого медиа, снял сюжет о "жизни" в Мариуполе под российской оккупацией.
Репортаж немецкого журналиста из Мариуполя
В сюжете Керпер утверждает, что съемочная группа попала в город через территорию РФ: ему и его команде нужны были документы от российской стороны для въезда.
В то же время он говорит, что "Мариуполь — не город-призрак, я хотел бы это четко прояснить".
Журналист показывает драмтеатр в Мариуполе, на который россияне сбросили бомбу, убив более 600 гражданских. По его словам, до оккупации здесь было запрещено проводить представления на русском языке, но теперь ситуация изменилась.
Керпер говорит, что город работает: работают магазины и рестораны, есть отопление и водопровод, теплая вода и интернет.
Сопротивления в городе журналист не видит. По его словам, у него возникло впечатление, что в городе большинство настроено пророссийски, а кто имеет другие мнения, очевидно, не говорил бы с журналистами, опасаясь репрессий.
После репортажа редакция ZDF добавила примечание, что Армин Керпер описывает, как Россия пытается создать впечатление нормальности и реконструкции с помощью значительных финансовых ресурсов.
Реакция МИДа на сюжет
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко убежден, что сюжет искажает реальность.
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