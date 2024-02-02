Немецкий журналист снял сюжет об "активном восстановлении" Мариуполя. МИД Украины требует пояснений

Журналист немецкого общественного вещателя ZDF Армин Керпер, также являющийся главой московского бюро этого медиа, снял сюжет о "жизни" в Мариуполе под российской оккупацией.

Репортаж немецкого журналиста из Мариуполя

В сюжете Керпер утверждает, что съемочная группа попала в город через территорию РФ: ему и его команде нужны были документы от российской стороны для въезда.

Я бы хотел четко объяснить, что это не означает, что мы признаем оккупированный город Россией, — заявляет он. Поделиться

В то же время он говорит, что "Мариуполь — не город-призрак, я хотел бы это четко прояснить".

Журналист показывает драмтеатр в Мариуполе, на который россияне сбросили бомбу, убив более 600 гражданских. По его словам, до оккупации здесь было запрещено проводить представления на русском языке, но теперь ситуация изменилась.

Еще одно место, где чувствуется российская оккупация, — образование. В школах новые книги, новые обучающие программы. Уроки истории, конечно, все это теперь происходит по российскому нарративу. Поделиться

Керпер говорит, что город работает: работают магазины и рестораны, есть отопление и водопровод, теплая вода и интернет.

Сопротивления в городе журналист не видит. По его словам, у него возникло впечатление, что в городе большинство настроено пророссийски, а кто имеет другие мнения, очевидно, не говорил бы с журналистами, опасаясь репрессий.

Если здесь снова заработает экономика, порт и так далее, то нужны люди. И Россия, конечно, заинтересована в поселении здесь россиян. Сейчас город отстраивается преимущественно выходцами из России и Средней Азии. Поделиться

После репортажа редакция ZDF добавила примечание, что Армин Керпер описывает, как Россия пытается создать впечатление нормальности и реконструкции с помощью значительных финансовых ресурсов.

В своих репортажах из Украины ZDF никогда не оставлял никаких сомнений, что Мариуполь является территорией, незаконно оккупированной Россией, и кто является агрессором и жертвой в этой войне. Поделиться

Реакция МИДа на сюжет

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко убежден, что сюжет искажает реальность.

Визит руководителя московского бюро в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства. Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушения законодательства Украины могут повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине. Поделиться