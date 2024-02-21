РФ использует американскую журналистку Изабель для прокремлевской пропаганды – ЦПИ
Категория
Украина
Дата публикации

РФ использует американскую журналистку Изабель для прокремлевской пропаганды – ЦПИ

ЦПД
Фиорелла Изабель
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Фиорелла Изабель в соцсетях освещает войну РФ против Украины в свете кремлевской пропаганды.

Россия продолжает использовать иностранных журналистов для пропаганды

Как сообщает ЦПИ, американская журналистка Фиорелла Изабель (Майорка) уже длительное время проживает в Москве. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.

Стала звездой российских пропагандистских СМИ в 2023 году, когда начала свою деятельность на ТОТ. Тогда же распространяла нарративы кремлевской пропаганды о войне как «борьбе РФ с мировым злом» и продвигала тезис о «руке США» в действиях украинской власти.

Кроме того, она на свою англоязычную аудиторию распространяет призывы отказаться от помощи Украине, мол, это единственный способ остановить войну.

Россия начала информационную операцию "Перун"

В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Ранее американский ведущий Такер Карлсон взял первое интервью как западный журналист у российского президента Владимира Путина. Оно длится более двух часов.

Такер Карлсон — американский журналист, известный своей активной пророссийской позицией.

Он был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года он был уволен без официального объяснения со стороны работодателя.

Как впоследствии заявила редакция CNN, "Карлсон был основным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".

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