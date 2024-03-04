Ісландський журналіст Хауксон поширював фейки Кремля про Бучу — ЦПД

Журналіст родом з Ісландії Хаукур Хауксон намагаючись дискредитувати Україну, поширював фейки Кремля про “біолабораторії США" та “нацистів”.

Що відомо про журналіста Хауксона

Як повідомляє ЦПД, Хаукур Хауксон проживає у Москві з 1990 року, здобував у РФ освіту, однак досі представляється “ісландським журналістом”. Був нагороджений медаллю “За дружбу і співробітництво між Росією та Ісландією”.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну долучився до пулу журналістів, яких РФ використовує, щоб створити ілюзію підтримки своїх дій за кордоном. Хауксон заявляє про нібито репресії проти журналістів у Європі, які висвітлюють події в унісон з російською пропагандою.

Окрім цього після виходу військ РФ із Київщини Хауксон називав шокуючі репортажі про звірства окупантів у Бучі “театром мерців” та “продуманим до дрібниць фейком”.

Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"

У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.