Італійський журналіст Лоруссо поширював наративи Кремля про конфлікт Зеленського з командуванням ЗСУ

Як журналіст Лоруссо поширює пропаганду РФ проти України

Як повідомляє ЦПД, Вінченцо Лоруссо створив для поширення антиукраїнської пропаганди італійською мовою сайт та декілька сторінок у соцмережах, які мають досить велику аудиторію.

Він регулярно відвідує ТОТ України та готує пропагандистські репортажі. Зокрема, побував в окупованому Маріуполі, де висвітлював «відбудову» міста РФ.

Орім цього у січні 2024 року мав супроводжувати показ в Італії російського пропагандистського фільму про війну в Україні. Однак після розголосу подію скасували.

Також журналіст поширює наративи пропаганди кремля, спрямовані на дискредитацію України.

Зокрема, заявляє про «нацизм» в Україні, звинувачує ЗСУ у воєнних злочинах, активно «відпрацьовував» тему нібито конфлікту між українським Президентом і військовим командуванням, — зазначає ЦПД. Поширити

Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"

У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.