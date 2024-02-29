Італійський журналіст Лоруссо поширював наративи Кремля про конфлікт Зеленського з командуванням ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Італійський журналіст Лоруссо поширював наративи Кремля про конфлікт Зеленського з командуванням ЗСУ

Центр протидії дезінформації
Вінченцо Лоруссо

Італійський журналіст Вінченцо Лоруссо активно поширює наративи пропаганди Кремля, спрямовані на дискредитацію України. 

Як журналіст Лоруссо поширює пропаганду РФ проти України

Як повідомляє ЦПД, Вінченцо Лоруссо створив для поширення антиукраїнської пропаганди італійською мовою сайт та декілька сторінок у соцмережах, які мають досить велику аудиторію. 

Він регулярно відвідує ТОТ України та готує пропагандистські репортажі. Зокрема, побував в окупованому Маріуполі, де висвітлював «відбудову» міста РФ.

Орім цього у січні 2024 року мав супроводжувати показ в Італії російського пропагандистського фільму про війну в Україні. Однак після розголосу подію скасували. 

Також журналіст поширює наративи пропаганди кремля, спрямовані на дискредитацію України.

Зокрема, заявляє про «нацизм» в Україні, звинувачує ЗСУ у воєнних злочинах, активно «відпрацьовував» тему нібито конфлікту між українським Президентом і військовим командуванням, — зазначає ЦПД.

Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"

У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT. 

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди. 

Стала “зіркою” російських пропагандистських ЗМІ у 2023 році, коли розпочала свою діяльність на ТОТ. Тоді ж поширювала наративи кремлівської пропаганди про війну як “боротьбу РФ зі світовим злом” та просувала тезу про «руку США» у діях української влади. 

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