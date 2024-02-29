Итальянский журналист Лоруссо распространял нарративы Кремля о конфликте Зеленского с командованием ВСУ

Как журналист Лоруссо распространяет пропаганду РФ против Украины

Как сообщает ЦПИ, Винченцо Лоруссо создал для распространения антиукраинской пропаганды на итальянском языке сайт и несколько страниц в соцсетях, имеющих достаточно большую аудиторию.

Он регулярно посещает ТОТ Украины и готовит пропагандистские репортажи. В частности, побывал в оккупированном Мариуполе, где освещал «восстановление» города РФ.

Кроме этого в январе 2024 года должен был сопровождать показ в Италии российского пропагандистского фильма о войне в Украине. Однако после огласки событие было отменено.

Также журналист распространяет нарративы пропаганды кремля, направленные на дискредитацию Украины.

В частности, заявляет о «нацизме» в Украине, обвиняет ВСУ в военных преступлениях, активно «отрабатывал» тему якобы конфликта между украинским Президентом и военным командованием, — отмечает ЦПИ. Поделиться

Россия начала информационную операцию "Перун"

В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.