Итальянский журналист Лоруссо распространял нарративы Кремля о конфликте Зеленского с командованием ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Итальянский журналист Лоруссо распространял нарративы Кремля о конфликте Зеленского с командованием ВСУ

ЦПД
Винченцо Лоруссо
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Итальянский журналист Винченцо Лоруссо активно распространяет нарративы пропаганды Кремля, направленные на дискредитацию Украины.

Как журналист Лоруссо распространяет пропаганду РФ против Украины

Как сообщает ЦПИ, Винченцо Лоруссо создал для распространения антиукраинской пропаганды на итальянском языке сайт и несколько страниц в соцсетях, имеющих достаточно большую аудиторию.

Он регулярно посещает ТОТ Украины и готовит пропагандистские репортажи. В частности, побывал в оккупированном Мариуполе, где освещал «восстановление» города РФ.

Кроме этого в январе 2024 года должен был сопровождать показ в Италии российского пропагандистского фильма о войне в Украине. Однако после огласки событие было отменено.

Также журналист распространяет нарративы пропаганды кремля, направленные на дискредитацию Украины.

В частности, заявляет о «нацизме» в Украине, обвиняет ВСУ в военных преступлениях, активно «отрабатывал» тему якобы конфликта между украинским Президентом и военным командованием, — отмечает ЦПИ.

Россия начала информационную операцию "Перун"

В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.

Стала "звездой" российских пропагандистских СМИ в 2023 году, когда начала свою деятельность на ВТО. Тогда же распространяла нарративы кремлевской пропаганды о войне как "борьбе РФ с мировым злом" и продвигала тезис о "руке США" в действиях украинской власти.

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