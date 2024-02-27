Французский журналист Браяр продвигает антиукраинскую кампанию по указанию Кремля

Французский журналист Лоран Браяр активно распространяет один из основных нарративов кремлевской пропаганды об Украине как "нацистское государство".

Журналист Браяр распространяет пропаганду РФ против Украины

Как сообщает ЦПИ, на родине Брайара медиа называют его "агентом Путина" и "лоббистом Путинских образований Л/ДНР". Он систематически ведет свою антиукраинскую информационную деятельность уже продолжительное время.

Еще в 2015 году Браяр издал книгу "Украина — королевство дезинформации".

Кроме этого, он является частым гостем телеэфиров на российских ресурсах, где распространяет фейки о "зверствах нацистских батальонов", "тайных тюрьмах СБУ" и "якобы воюющих в Украине иностранных наемников", — информирует ЦПИ. Поделиться

К тому же Браяр неоднократно бывал на оккупированной территории Донбасса и делал репортажи с дезинформацией о военных действиях и жизни людей в оккупации.

Россия начала информационную операцию "Перун"

В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.

Стала "звездой" российских пропагандистских СМИ в 2023 году, когда начала свою деятельность на ВТО. Тогда же распространяла нарративы кремлевской пропаганды о войне как "борьбе РФ с мировым злом" и продвигала тезис о "руке США" в действиях украинской власти.

Также ранее американский ведущий Такер Карлсон взял первое интервью в качестве западного журналиста у российского президента Владимира Путина.