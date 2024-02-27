Французький журналіст Браяр просуває антиукраїнську кампанію за вказівкою Кремля

Французький журналіст Лоран Браяр активно поширює один з основних наративів кремлівської пропаганди про Україну як “нацистську державу”.

Журналіст Браяр поширює пропаганду РФ проти України

Як повідомляє ЦПД, на батьківщині Браяра медіа називають його “агентом Путіна” та “лобістом Путінських утворень Л/ДНР”. Він систематично веде свою антиукраїнську інформаційну діяльність вже тривалий час.

Ще у 2015 році Браяр видав книгу “Україна — королівство дезінформації”.

Окрім цього він є частим гостем телеефірів на російських ресурсах, де поширює фейки про “звірства нацистських батальйонів”, “таємні тюрми СБУ” та “іноземних найманців”, які нібито воюють в Україні, — інформує ЦПД. Поширити

До того ж Браяр неодноразово бував на окупованій території Донеччини й робив репортажі з дезінформацією про військові дії та життя людей в окупації.

Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"

У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.

Стала “зіркою” російських пропагандистських ЗМІ у 2023 році, коли розпочала свою діяльність на ТОТ. Тоді ж поширювала наративи кремлівської пропаганди про війну як “боротьбу РФ зі світовим злом” та просувала тезу про «руку США» у діях української влади.

Також раніше американський ведучий Такер Карлсон взяв перше інтервʼю як західний журналіст в російського президента Володимира Путіна.