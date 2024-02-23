Пропагандисти РФ поширюють фейки про "торгівлю органами українських військових" — ЦПД

Росіяни поширюють інформацію про те, що на Куп'янському напрямку російські військові буцімто знайшли докази "торгівлі органами українських військових".

У РФ поширують фейк про торгівлю органами

За словами пропагандистів, "постійні пункти вилучення органів та відділення частин тіла" розташовані в місті Ізюм та селищі Борова Харківської області.

Насправді інформація, яку поширюють загарбники, не відповідає дійсності. Такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія", мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України та створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти, — зазначають у ЦПД. Поширити

Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, статті й новини.

Раніше ворог вже поширював фейковий сюжет про чорну трансплантологію у тимчасово окупованому Сєверодонецьку, коли той був під контролем ЗСУ.

Світові ЗМІ брешуть про Україну, Росію та хід війни — аналіз ЦПД

Команда ЦПД склала список головних фейків, що просували раніше світові ЗМІ: