Пропагандисти РФ поширюють фейки про "торгівлю органами українських військових" — ЦПД

Росіяни поширюють інформацію про те, що на Куп'янському напрямку російські військові буцімто знайшли докази "торгівлі органами українських військових".
У РФ поширують фейк про торгівлю органами
За словами пропагандистів, "постійні пункти вилучення органів та відділення частин тіла" розташовані в місті Ізюм та селищі Борова Харківської області.
Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, статті й новини.
Раніше ворог вже поширював фейковий сюжет про чорну трансплантологію у тимчасово окупованому Сєверодонецьку, коли той був під контролем ЗСУ.
Світові ЗМІ брешуть про Україну, Росію та хід війни — аналіз ЦПД
Команда ЦПД склала список головних фейків, що просували раніше світові ЗМІ:
Німеччина порушила свою обіцянку і вступила у змову зі США з метою розширення НАТО. У результаті загинули сотні тисяч людей
Підтримка Заходом українських військових означатиме тільки більше загиблих українців і подальшу деградацію західної економіки
Байден і Зеленський несуть відповідальність за кожну смерть в українській війні
Президент Зеленський відправив своїх людей рейдувати і захоплювати церкви, скасував вибори і масово посилає християн на смерть
Україна — «нацистська держава, в якій домінує бандерівська ідеологія»
Немає доказів того, що путін зацікавлений у захопленні всієї України та завоюванні країн Східної Європи
Зеленський зняв Залужного, бо програв війну. Його проблема більше полягає не в організації перемоги, а в управлінні поразкою.
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