Пропагандисти РФ поширюють фейки про "торгівлю органами українських військових" — ЦПД
Категорія
Україна
Дата публікації

Пропагандисти РФ поширюють фейки про "торгівлю органами українських військових" — ЦПД

ЦПД
ЗСУ

Росіяни поширюють інформацію про те, що на Куп'янському напрямку російські військові буцімто знайшли докази "торгівлі органами українських військових".

У РФ поширують фейк про торгівлю органами

За словами пропагандистів, "постійні пункти вилучення органів та відділення частин тіла" розташовані в місті Ізюм та селищі Борова Харківської області.

Насправді інформація, яку поширюють загарбники, не відповідає дійсності. Такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія", мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України та створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти, — зазначають у ЦПД.

Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, статті й новини.

Раніше ворог вже поширював фейковий сюжет про чорну трансплантологію у тимчасово окупованому Сєверодонецьку, коли той був під контролем ЗСУ.

Світові ЗМІ брешуть про Україну, Росію та хід війни — аналіз ЦПД

Команда ЦПД склала список головних фейків, що просували раніше світові ЗМІ:

  1. Німеччина порушила свою обіцянку і вступила у змову зі США з метою розширення НАТО. У результаті загинули сотні тисяч людей

  2. Підтримка Заходом українських військових означатиме тільки більше загиблих українців і подальшу деградацію західної економіки

  3. Байден і Зеленський несуть відповідальність за кожну смерть в українській війні

  4. Президент Зеленський відправив своїх людей рейдувати і захоплювати церкви, скасував вибори і масово посилає християн на смерть

  5. Україна — «нацистська держава, в якій домінує бандерівська ідеологія»

  6. Немає доказів того, що путін зацікавлений у захопленні всієї України та завоюванні країн Східної Європи

  7. Зеленський зняв Залужного, бо програв війну. Його проблема більше полягає не в організації перемоги, а в управлінні поразкою.

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