Роспропаганда вигадала фейки про вбивство пілота Кузьмінова — ЦПД

Російські пропагандистські ресурси активно поширюють публікацію італійського інтернет-видання Il Corrispondente, пов'язаного з громадянином Італії Амедео Авондетом. Мова йде про фейк, що стосується вбивства у Іспанії російського пілота Максима Кузьмінова, який раніше пішов на співпрацю з ГУР та приземлився на своєму гелікоптері в Україні.

Авондет поширює фейки роспропаганди про вбивство пілота Кузьмінова

Росіяни намагаються переконати світ, що Кузьміна вбили українські спецслужби.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Facebook.

Для цього російські пропагандисти обрали видання італійського журналіста Авондета Il Corrispondente.

Авондет є політиком та журналістом з Турину, який відвідує російське посольство в Італії та користується підтримкою путінської партії «Єдина Росія».

У грудні 2022 року Авондет приїжджав до Москви, де зустрічався з депутатами та керівниками держдуми РФ і отримав від них офіційну подяку.

Влітку 2023 року Авондет незаконно відвідував окуповані території України, де працював «спеціальним кореспондентом російської штурмової бригади «Вовки», носив військову форму рф із Z-свастикою.

У своїх публікаціях Авондет виправдовує вторгнення в Україну та закликає уряд Італії не допомагати Україні, а співпрацювати з Кремлем.

Що відомо про обставини смерті Максима Кузьмінова

19 лютого стало відомо, що Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.

У Головному управлінні розвідки зазначили журналістам виданя, що Кузьмінова дійсно знайшли застреленим на території Іспанії.

Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим, — підкреслив співробітник ГУР. Поширити

Зазначається, що неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.

28-річний Максим Кузьмінов був командиром гелікоптера Мі-8. Служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ — в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації на аєродромі Чернігівка у Приморському краї.

Пілот гелікоптера Максим Кузьмінов пішов на співпрацю з ГУР та під час рейсу між двома російськими авіабазами змінив курс та приземлився в Харківській області.

Сам пілот отримав поранення в ногу ще під час польоту над кордоном. Його оперативно евакуювали в Київ. Родину Кузьмінова вивезли в Україну ще до початку фінальної стадії операції.

Гвинтокрил Мі-8 лишився неушкодженим, як і вантаж на борту. Він перевозив деталі для російських винищувачів Су-27 та Су-30 СМ, а також секретну документацію. Згодом гелікоптер передали українським захисникам.