Представники української розвідки розкрили обставини смерті російського пілота Максима Кузьмінова на території Іспанії, який перегнав з Росії до України гелікоптер Мі-8 у рамках операції “Синиця”

Що відомо про обставини смерті Максима Кузьмінова

У Головному управлінні розвідки зазначили журналістам виданя, що Кузьмінова дійсно знайшли застреленим на території Іспанії.

Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим, — підкреслив співробітник ГУР. Поширити

Зазначається, що неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.

Що відомо про Максима Кузьмінова та операцію “Синиця”

На початку серпня 2023 року російський бойовий гелікоптер Мі-8 АМТШ бортовий номер 62 залетів на територію України з Курської області та приземлився в одному з аеропортів Харківщини.

Спочатку у мережі писали, що пілоти гелікоптера "втратили орієнтир, тому потрапили на не окуповану територію України". Російські пропагандисти поширювали інформацію про нібито "зникнення Мі-8" та його "випадкову посадку в Полтаві".

Проте згодом Головне управляння розвідки Міноборони України відзвітувало, що захоплення російського Мі-8 — унікальна спецоперація під кодовою назвою "Синиця", яка тривала понад пів року.

Пілот гелікоптера Максим Кузьмінов пішов на співпрацю з ГУР та під час рейсу між двома російськими авіабазами змінив курс та приземлився в Харківській області.

За словами самого пілота, 9 серпня о 16:30 він злетів з аеродрому "Курск". У районі населеного пункту Шебекіно йшов уже на наднизькій висоті у режимі радіомовчання. Під час перетину кордону по вертольоту відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Кузьмінов висловлював думку, що це були росіяни.

Гвинтокрил відлетів на 20 км від кордону та приземлився в узгодженому місці. Разом із Кузьміновим на борту були ще двоє членів екіпажу, які не знали куди насправі летять. Після приземлення вони почали поводити себе агресивно, вибігли з вертольоту та попрямували в бік кордону. Їх довелося ліквідувати.

Сам пілот отримав поранення в ногу ще під час польоту над кордоном. Його оперативно евакуювали в Київ. Родину Кузьмінова вивезли в Україну ще до початку фінальної стадії операції.

Гвинтокрил Мі-8 лишився неушкодженим, як і вантаж на борту. Він перевозив деталі для російських винищувачів Су-27 та Су-30 СМ, а також секретну документацію. Згодом гелікоптер передали українським захисникам.

28-річний Максим Кузьмінов був командиром гелікоптера Мі-8. Служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ — в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації на аєродромі Чернігівка у Приморському краї.

Він пояснив, що рішився на такий вчинок через категоричне несприйняття російської агресії та небажання бути причетним до воєнних злочинів.