Представители украинской разведки раскрыли обстоятельства смерти российского пилота Максима Кузьминова на территории Испании, перегнавшего из России в Украину вертолет Ми-8 в рамках операции "Синица"

Что известно об обстоятельствах смерти Максима Кузьминова

В Главном управлении разведки отметили журналистам, что Кузьминова действительно нашли застреленным на территории Испании.

Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил бывшую к себе и нашли застреленным, - подчеркнул сотрудник ГУР. Поделиться

Отмечается, что неподалеку была найдена сгоревшая машина, на которой предположительно бежали ликвидаторы.

Что известно о Максиме Кузьминове и операции "Синица"

В начале августа 2023 года российский боевой вертолет Ми-8 АМТШ бортовой номер 62 залетел на территорию Украины из Курской области и приземлился в одном из аэропортов Харьковщины.

Сначала в сети писали, что пилоты вертолета "потеряли ориентир, поэтому попали на не оккупированную территорию Украины". Российские пропагандисты распространяли информацию о якобы "исчезновении Ми-8" и его "случайной посадке в Полтаве".

Однако впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины отчиталось, что захват российского Ми-8 – уникальная спецоперация под кодовым названием "Синица", которая длилась более полугода.

Пилот вертолета Максим Кузьминов пошел на сотрудничество с ГУР и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области.

По словам самого пилота, 9 августа в 16:30 он взлетел с аэродрома "Курск". В районе населенного пункта Шебекино шел на сверхнизкой высоте в режиме радиомолчания. Во время пересечения границы по вертолету открыли огонь из стрелкового оружия. Кузьминов высказывал мнение, что это были русские.

Вертолет улетел на 20 км от границы и приземлился в согласованном месте. Вместе с Кузьминовым на борту находились еще двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летят. После приземления они начали вести себя агрессивно, выбежали из вертолета и направились в сторону границы. Их пришлось ликвидировать.

Сам пилот получил ранение в ногу еще во время полета над границей. Его оперативно эвакуировали в Киев. Семью Кузьминова вывезли в Украину еще до начала финальной стадии операции.

Вертолет Ми-8 остался невредимым, как и груз на борту. Он перевозил детали для российских истребителей Су-27 и Су-30, а также секретную документацию. Впоследствии вертолет передали украинским защитникам.

28-летний Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8. Служил в 319 отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Он объяснил, что решился на такой поступок из-за категорического неприятия российской агрессии и нежелания быть причастным к военным преступлениям.