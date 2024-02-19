В ГУР озвучили обстоятельства смерти российского пилота Максима Кузьминова
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР озвучили обстоятельства смерти российского пилота Максима Кузьминова

Максим Кузьминов
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Представители украинской разведки раскрыли обстоятельства смерти российского пилота Максима Кузьминова на территории Испании, перегнавшего из России в Украину вертолет Ми-8 в рамках операции "Синица"

Что известно об обстоятельствах смерти Максима Кузьминова

В Главном управлении разведки отметили журналистам, что Кузьминова действительно нашли застреленным на территории Испании.

Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил бывшую к себе и нашли застреленным, - подчеркнул сотрудник ГУР.

Отмечается, что неподалеку была найдена сгоревшая машина, на которой предположительно бежали ликвидаторы.

Что известно о Максиме Кузьминове и операции "Синица"

В начале августа 2023 года российский боевой вертолет Ми-8 АМТШ бортовой номер 62 залетел на территорию Украины из Курской области и приземлился в одном из аэропортов Харьковщины.

Сначала в сети писали, что пилоты вертолета "потеряли ориентир, поэтому попали на не оккупированную территорию Украины". Российские пропагандисты распространяли информацию о якобы "исчезновении Ми-8" и его "случайной посадке в Полтаве".

Однако впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины отчиталось, что захват российского Ми-8 – уникальная спецоперация под кодовым названием "Синица", которая длилась более полугода.

Пилот вертолета Максим Кузьминов пошел на сотрудничество с ГУР и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области.

По словам самого пилота, 9 августа в 16:30 он взлетел с аэродрома "Курск". В районе населенного пункта Шебекино шел на сверхнизкой высоте в режиме радиомолчания. Во время пересечения границы по вертолету открыли огонь из стрелкового оружия. Кузьминов высказывал мнение, что это были русские.

Вертолет улетел на 20 км от границы и приземлился в согласованном месте. Вместе с Кузьминовым на борту находились еще двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летят. После приземления они начали вести себя агрессивно, выбежали из вертолета и направились в сторону границы. Их пришлось ликвидировать.

Сам пилот получил ранение в ногу еще во время полета над границей. Его оперативно эвакуировали в Киев. Семью Кузьминова вывезли в Украину еще до начала финальной стадии операции.

Вертолет Ми-8 остался невредимым, как и груз на борту. Он перевозил детали для российских истребителей Су-27 и Су-30, а также секретную документацию. Впоследствии вертолет передали украинским защитникам.

28-летний Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8. Служил в 319 отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Он объяснил, что решился на такой поступок из-за категорического неприятия российской агрессии и нежелания быть причастным к военным преступлениям.

Я понимал, что эта война – это жестокое преступление и решил, что не буду участвовать в нем. В России у меня остался свой самолет, хорошая зарплата, две квартиры, почти пенсия. Сейчас для меня это не важно. Главное – не воевать против Украины, – отметил Кузьминов на пресс-конференции в Киеве.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Со слезами на глазах. Российский пилот Кузьминов раскаялся после спецоперации ГУР "Синица"
Со слезами на глазах. Российский пилот Кузьминов раскаялся после спецоперации ГУР "Синица"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли РФ выманить из Украины своего пилота Кузьминова — объяснение представителя ГУР Юсова
Может ли РФ выманить из Украины своего пилота Кузьминова — объяснение представителя ГУР Юсова
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Испании нашли тело российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8
Максим Кузьминов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?