По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, на территории Испании в соответствии с распространенной рядом СМИ информации, убили российского пилота Максима Кузьминова, перелетевшего через российско-украинскую границу на вертолете Ми-8.
Что говорят в ГУР
Юсов отметил, что украинская разведка подтверждает факт смерти Максима Кузьминова.
Однако представитель ГУР не привел обстоятельств смерти российского пилота.
Что СМИ пишут о смерти Кузьминова
По информации испанского издания Il Corrispondente, якобы российский пилот был убит в результате 12 выстрелов на территории муниципалитета Вильяхойоса во вторник 13 февраля.
Отмечается, что после этого тело лётчика якобы переехал автомобиль.
Также журналисты издания добавляют, что у российского пилота якобы обнаружили 100 тыс долларов.
Что не так с версией СМИ
Информацию о "смерти Кузьминова" впервые обнародовал проект Eureka News в Twitter со ссылкой на "неофициальную информацию" от нацгвардии.
Там предполагали, что "сделку могли организовать украинские спецслужбы".
СМИ имеет только аккаунт в Twitter и Telegram-канал.
Сам пост оценили только четыре человека, несмотря на то, что всего у проекта 24 тысяч подписчиков.
Также такие слухи активно распространяют российские пропагандистские медиа, в частности, ТАСС.
Они ссылаются на испанские СМИ, включая ABC и Levante-EMV, которые 14 февраля обнародовали информацию о "смерти в Испании 33-летнего украинца".
Возраст погибшего и возраст Кузьминова не совпадают. Российскому летчику сейчас 27 лет.
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