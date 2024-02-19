По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, на территории Испании в соответствии с распространенной рядом СМИ информации, убили российского пилота Максима Кузьминова, перелетевшего через российско-украинскую границу на вертолете Ми-8.

Что говорят в ГУР

Юсов отметил, что украинская разведка подтверждает факт смерти Максима Кузьминова.

Однако представитель ГУР не привел обстоятельств смерти российского пилота.

Что СМИ пишут о смерти Кузьминова

По информации испанского издания Il Corrispondente, якобы российский пилот был убит в результате 12 выстрелов на территории муниципалитета Вильяхойоса во вторник 13 февраля.

Отмечается, что после этого тело лётчика якобы переехал автомобиль.

Также журналисты издания добавляют, что у российского пилота якобы обнаружили 100 тыс долларов.

Что не так с версией СМИ

Информацию о "смерти Кузьминова" впервые обнародовал проект Eureka News в Twitter со ссылкой на "неофициальную информацию" от нацгвардии.

Там предполагали, что "сделку могли организовать украинские спецслужбы".

СМИ имеет только аккаунт в Twitter и Telegram-канал.

Сам пост оценили только четыре человека, несмотря на то, что всего у проекта 24 тысяч подписчиков.

Также такие слухи активно распространяют российские пропагандистские медиа, в частности, ТАСС.

Они ссылаются на испанские СМИ, включая ABC и Levante-EMV, которые 14 февраля обнародовали информацию о "смерти в Испании 33-летнего украинца".

Возраст погибшего и возраст Кузьминова не совпадают. Российскому летчику сейчас 27 лет.