В Іспанії знайшли тіло російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав до України вертоліт Мі-8
Категорія
Події
Дата публікації

В Іспанії знайшли тіло російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав до України вертоліт Мі-8

Максим Кузьмінов
Джерело:  РБК Україна

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, на території Іспанії відповідно до поширеної низкою ЗМІ інформації, вбили російського пілота Максима Кузьмінова, який перелетів через російсько-український кордон на вертольоті Мі-8. 

Що кажуть у ГУР

Юсов зазначив, що українська розвідка підтверджує факт смерті Максима Кузьмінова.

Однак представник ГУР не навів обставин смерті російського пілота.

Що ЗМІ пишуть про смерть Кузьмінова

За інформацією іспанського видання Il Corrispondente, нібито російський пілот був вбитий в результаті 12 пострілів на території муніципалітету Вільяхойоса у вівторок 13 лютого.

Зазначається, що після цього тіло льотчика нібито переїхав автомобіль.

Також журналісти видання додають, що у російського пілота нібито знайшли 100 тис доларів.

Що не так із версією ЗМІ

Інформацію про "смерть Кузьмінова" вперше оприлюднив проект Eureka News у Twitter, з посиланням на "неофіційну інформацію" від Нацгвардії.

Там припускали, що "операцію могли організувати українські спецслужби".

ЗМІ має лише обліковий запис у Twitter і Telegram-канал.

Сам пост оцінили лише чотири особи, незважаючи на те, що всього у проекту 24 тисячі підписників.

Також такі чутки активно розповсюджують російські пропагандистські медіа, зокрема ТАСС.

Вони посилаються на іспанські ЗМІ, в тому числі ABC та Levante-EMV, які 14 лютого оприлюднили інформацію про "смерть в Іспанії 33-річного українця".

Вік загиблого та вік Кузьмінова не збігаються. Російському льотчику зараз 27 років.

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