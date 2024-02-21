Роспропаганда придумала фейки об убийстве пилота Кузьминова — ЦПД

Российские пропагандистские ресурсы активно распространяют публикацию итальянского интернет-издания Il Corrispondente, связанного с гражданином Италии Амедео Авондетом. Речь идет о фейке, касающемся убийства в Испании российского пилота Максима Кузьминова, который ранее пошел на сотрудничество с ГУР и приземлился на своем вертолете в Украине.
Авондет распространяет фейки роспропаганды об убийстве пилота Кузьминова
Россияне пытаются убедить мир в том, что Кузьмина убили украинские спецслужбы.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Facebook.
Для этого российские пропагандисты избрали издание итальянского журналиста Авондета Il Corrispondente.
Авондет является политиком и журналистом Турина, который посещает российское посольство в Италии и пользуется поддержкой путинской партии «Единая Россия».
В декабре 2022 года Авондет приезжал в Москву, где встречался с депутатами и руководителями госдумы РФ и получил от них официальную благодарность.
Летом 2023 года Авондет незаконно посещал оккупированные территории Украины, где работал «специальным корреспондентом российской штурмовой бригады «Волки», носил военную форму России со Z-свастикой.
В своих публикациях Авондет оправдывает вторжение в Украину и призывает правительство Италии не помогать Украине, а сотрудничать с Кремлем.
Что известно об обстоятельствах смерти Максима Кузьминова
19 февраля стало известно, что Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.
В Главном управлении разведки отметили журналистам, что Кузьминова действительно нашли застреленным на территории Испании.
Отмечается, что неподалеку была найдена сгоревшая машина, на которой предположительно бежали ликвидаторы.
28-летний Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8. Служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.
Пилот вертолета Максим Кузьминов пошел на сотрудничество с ГУР и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области.
Сам пилот получил ранение в ногу еще во время полета над границей. Его оперативно эвакуировали в Киев. Семью Кузьминова вывезли в Украину еще до начала финальной стадии операции.
Вертолет Ми-8 остался невредимым, как и груз на борту. Он перевозил детали для российских истребителей Су-27 и Су-30, а также секретную документацию. Впоследствии вертолет передали украинским защитникам.
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