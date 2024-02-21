Роспропаганда придумала фейки об убийстве пилота Кузьминова — ЦПД
Категория
Мир
Дата публикации

Роспропаганда придумала фейки об убийстве пилота Кузьминова — ЦПД

ЦПД
Кузьминов
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Российские пропагандистские ресурсы активно распространяют публикацию итальянского интернет-издания Il Corrispondente, связанного с гражданином Италии Амедео Авондетом. Речь идет о фейке, касающемся убийства в Испании российского пилота Максима Кузьминова, который ранее пошел на сотрудничество с ГУР и приземлился на своем вертолете в Украине.

Авондет распространяет фейки роспропаганды об убийстве пилота Кузьминова

Россияне пытаются убедить мир в том, что Кузьмина убили украинские спецслужбы.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Facebook.

Для этого российские пропагандисты избрали издание итальянского журналиста Авондета Il Corrispondente.

Авондет является политиком и журналистом Турина, который посещает российское посольство в Италии и пользуется поддержкой путинской партии «Единая Россия».

В декабре 2022 года Авондет приезжал в Москву, где встречался с депутатами и руководителями госдумы РФ и получил от них официальную благодарность.

Летом 2023 года Авондет незаконно посещал оккупированные территории Украины, где работал «специальным корреспондентом российской штурмовой бригады «Волки», носил военную форму России со Z-свастикой.

В своих публикациях Авондет оправдывает вторжение в Украину и призывает правительство Италии не помогать Украине, а сотрудничать с Кремлем.

Что известно об обстоятельствах смерти Максима Кузьминова

19 февраля стало известно, что Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

В Главном управлении разведки отметили журналистам, что Кузьминова действительно нашли застреленным на территории Испании.

Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил бывшую к себе и нашли застреленным, — подчеркнул сотрудник ГУР.

Отмечается, что неподалеку была найдена сгоревшая машина, на которой предположительно бежали ликвидаторы.

28-летний Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8. Служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Пилот вертолета Максим Кузьминов пошел на сотрудничество с ГУР и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области.

Сам пилот получил ранение в ногу еще во время полета над границей. Его оперативно эвакуировали в Киев. Семью Кузьминова вывезли в Украину еще до начала финальной стадии операции.

Вертолет Ми-8 остался невредимым, как и груз на борту. Он перевозил детали для российских истребителей Су-27 и Су-30, а также секретную документацию. Впоследствии вертолет передали украинским защитникам.

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