Российская разведка отреагировала на смерть пилота РФ Максима Кузьминова

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, уже был "моральным трупом".
Разведка РФ прокомментировала смерть в Испании пилота Кузьминова
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Кузьминова изменником и добавил, что тот "стал моральным труппом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".
Что известно об обстоятельствах смерти Максима Кузьминова
19 февраля стало известно, что Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.
В Главном управлении разведки отметили журналистам, что Кузьминова действительно нашли застреленным на территории Испании.
Отмечается, что неподалеку была найдена сгоревшая машина, на которой предположительно бежали ликвидаторы.
28-летний Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8. Служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.
Пилот вертолета Максим Кузьминов пошел на сотрудничество с ГУР и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области.
Сам пилот получил ранение в ногу еще во время полета над границей. Его оперативно эвакуировали в Киев. Семью Кузьминова вывезли в Украину еще до начала финальной стадии операции.
Вертолет Ми-8 остался невредимым, как и груз на борту. Он перевозил детали для российских истребителей Су-27 и Су-30, а также секретную документацию. Впоследствии вертолет передали украинским защитникам.
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