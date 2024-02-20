Российская разведка отреагировала на смерть пилота РФ Максима Кузьминова
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российская разведка отреагировала на смерть пилота РФ Максима Кузьминова

Максим Кузьминов
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Источник:  online.ua

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, уже был "моральным трупом".

Разведка РФ прокомментировала смерть в Испании пилота Кузьминова

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Кузьминова изменником и добавил, что тот "стал моральным труппом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".

Что известно об обстоятельствах смерти Максима Кузьминова

19 февраля стало известно, что Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

В Главном управлении разведки отметили журналистам, что Кузьминова действительно нашли застреленным на территории Испании.

Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил бывшую к себе и нашли застреленным, — подчеркнул сотрудник ГУР.

Отмечается, что неподалеку была найдена сгоревшая машина, на которой предположительно бежали ликвидаторы.

28-летний Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8. Служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Пилот вертолета Максим Кузьминов пошел на сотрудничество с ГУР и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области.

Сам пилот получил ранение в ногу еще во время полета над границей. Его оперативно эвакуировали в Киев. Семью Кузьминова вывезли в Украину еще до начала финальной стадии операции.

Вертолет Ми-8 остался невредимым, как и груз на борту. Он перевозил детали для российских истребителей Су-27 и Су-30, а также секретную документацию. Впоследствии вертолет передали украинским защитникам.

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