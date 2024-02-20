Російська розвідка відреагувала на смерть пілота РФ Максима Кузьмінова
Категорія
Події
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Російська розвідка відреагувала на смерть пілота РФ Максима Кузьмінова

Максим Кузьмінов
Джерело:  online.ua

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Максим Кузьмінов, якого знайшли мертвим в Іспанії, уже був "моральним трупом".

Розвідка РФ прокоментувала смерть в Іспанії пілота Кузьмінова

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав Кузьмінова зрадником і додав, що той "став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин".

Що відомо про обставини смерті Максима Кузьмінова

19 лютого стало відомо, що Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.

У Головному управлінні розвідки зазначили журналістам виданя, що Кузьмінова дійсно знайшли застреленим на території Іспанії.

Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим, — підкреслив співробітник ГУР.

Зазначається, що неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.

28-річний Максим Кузьмінов був командиром гелікоптера Мі-8. Служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ — в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації на аєродромі Чернігівка у Приморському краї.

Пілот гелікоптера Максим Кузьмінов пішов на співпрацю з ГУР та під час рейсу між двома російськими авіабазами змінив курс та приземлився в Харківській області.

Сам пілот отримав поранення в ногу ще під час польоту над кордоном. Його оперативно евакуювали в Київ. Родину Кузьмінова вивезли в Україну ще до початку фінальної стадії операції.

Гвинтокрил Мі-8 лишився неушкодженим, як і вантаж на борту. Він перевозив деталі для російських винищувачів Су-27 та Су-30 СМ, а також секретну документацію. Згодом гелікоптер передали українським захисникам.

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