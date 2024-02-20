Російська розвідка відреагувала на смерть пілота РФ Максима Кузьмінова

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Максим Кузьмінов, якого знайшли мертвим в Іспанії, уже був "моральним трупом".
Розвідка РФ прокоментувала смерть в Іспанії пілота Кузьмінова
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав Кузьмінова зрадником і додав, що той "став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин".
Що відомо про обставини смерті Максима Кузьмінова
19 лютого стало відомо, що Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.
У Головному управлінні розвідки зазначили журналістам виданя, що Кузьмінова дійсно знайшли застреленим на території Іспанії.
Зазначається, що неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.
28-річний Максим Кузьмінов був командиром гелікоптера Мі-8. Служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ — в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації на аєродромі Чернігівка у Приморському краї.
Пілот гелікоптера Максим Кузьмінов пішов на співпрацю з ГУР та під час рейсу між двома російськими авіабазами змінив курс та приземлився в Харківській області.
Сам пілот отримав поранення в ногу ще під час польоту над кордоном. Його оперативно евакуювали в Київ. Родину Кузьмінова вивезли в Україну ще до початку фінальної стадії операції.
Гвинтокрил Мі-8 лишився неушкодженим, як і вантаж на борту. Він перевозив деталі для російських винищувачів Су-27 та Су-30 СМ, а також секретну документацію. Згодом гелікоптер передали українським захисникам.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-