За інформацією аналітиків з Центру протидії дезінформації, кремлівські пропагандистські Telegram-канали почали поширювати інформацію про нібито масове зняття українцями коштів з банківських рахунків.

Що відомо про нову брехню кремлівської пропаганди

За словами російських пропагандистів, це пов'язано з тим, що українці готуються «до чогось сумного», а вся банківська сфера зараз «тримається лише за рахунок іноземних кредитних вливань, - зазначають у ЦПД. Поширити

Аналітики підкреслили, що проаналізувавши інформацію та співвіднісши її з даними від НБУ, на початку цього року дійсно відбувся сезонний відтік коштів з рахунків фізосіб, однак у лютому знову почало спостерігатись зростання, і наразі загрози банківській системі не існує.

Поширюючи такі маніпуляції, ворожа пропаганда намагається посіяти панічні настрої серед українського населення та викликати недовіру до банківської системи, - пояснють аналітики ЦПД. Поширити

Як кремлівська пропаганда зомбує російських дітей

За інформацією видання The Moscow Times, російських учнів у школах забов’язали вивчати інтерв’ю кремлівського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Інтерв'ю президента Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону вивчатимуть у російських школах. Відповідні матеріали опубліковані на порталі навчальних програм, рекомендованих Міносвіти Росії та Мінпросвіти Росії, - зазначають журналісти видання. Поширити

Зазначається, що у пам’ятці для викладачів, підготовленій автономною некомерційною організацією "Агентство підтримки державних ініціатив" підкреслюється, що інтерв’ю кремлівського диктатора - нібито “значущий освітній ресурс”.

Його рекомендується вивчати на уроках історії, соціальних наук і "в контексті патріотичного виховання".

Викладачам пропонується "організувати класні дебати", в яких школярі обговорювали б інтерв'ю.

Рекомендується залучати дітей до "дослідницьких проектів", пов'язаних з темами інтерв'ю, а також "розбирати інтерв'ю як медіатекст", щоб "навчити учнів ідентифікувати надійні джерела інформації".

Згідно з відкритими джерелами, автономна некомерційна організація "Агентство підтримки державних ініціатив" РФ - науково-освітня організація, що реалізує "масштабні освітні ініціативи в якості федерального інноваційного майданчика".