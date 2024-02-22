За інформацією аналітиків з Центру протидії дезінформації, кремлівські пропагандистські Telegram-канали почали поширювати інформацію про нібито масове зняття українцями коштів з банківських рахунків.
Що відомо про нову брехню кремлівської пропаганди
Аналітики підкреслили, що проаналізувавши інформацію та співвіднісши її з даними від НБУ, на початку цього року дійсно відбувся сезонний відтік коштів з рахунків фізосіб, однак у лютому знову почало спостерігатись зростання, і наразі загрози банківській системі не існує.
Як кремлівська пропаганда зомбує російських дітей
За інформацією видання The Moscow Times, російських учнів у школах забов’язали вивчати інтерв’ю кремлівського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.
Зазначається, що у пам’ятці для викладачів, підготовленій автономною некомерційною організацією "Агентство підтримки державних ініціатив" підкреслюється, що інтерв’ю кремлівського диктатора - нібито “значущий освітній ресурс”.
Його рекомендується вивчати на уроках історії, соціальних наук і "в контексті патріотичного виховання".
Викладачам пропонується "організувати класні дебати", в яких школярі обговорювали б інтерв'ю.
Рекомендується залучати дітей до "дослідницьких проектів", пов'язаних з темами інтерв'ю, а також "розбирати інтерв'ю як медіатекст", щоб "навчити учнів ідентифікувати надійні джерела інформації".
Згідно з відкритими джерелами, автономна некомерційна організація "Агентство підтримки державних ініціатив" РФ - науково-освітня організація, що реалізує "масштабні освітні ініціативи в якості федерального інноваційного майданчика".
Робота організації грунтується, в тому числі на практиках в області громадського контролю та оцінки якості освіти. Створена вона у 2021 році на виконання наказу Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ "Про план заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки дітей, на 2022-2027 роки".
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