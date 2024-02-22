По информации аналитиков из Центра противодействия дезинформации, кремлевские пропагандистские Telegram-каналы начали распространять информацию о якобы массовом снятии украинцами средств с банковских счетов.
Что известно о новой лжи кремлевской пропаганды
Аналитики подчеркнули, что проанализировав информацию и соотнеся ее с данными от НБУ, в начале этого года действительно произошел сезонный отток средств счетов физлиц, однако в феврале снова начал наблюдаться рост, и пока угрозы банковской системе не существует.
Как кремлевская пропаганда зомбирует российских детей
По информации издания The Moscow Times, российских учеников в школах обязали изучать интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.
Отмечается, что в памятке для преподавателей, подготовленной автономной некоммерческой организацией "Агентство поддержки государственных инициатив", подчеркивается, что интервью кремлевского диктатора - якобы "значимый образовательный ресурс".
Его рекомендуется учить на уроках истории, социальных наук и "в контексте патриотического воспитания".
Преподавателям предлагается "организовать классные дебаты", в которых бы школьники обсуждали интервью.
Рекомендуется привлекать детей к "исследовательским проектам", связанным с темами интервью, а также "разбирать интервью как медиатекст", чтобы "научить учащихся идентифицировать надежные источники информации".
Согласно открытым источникам, автономная некоммерческая организация "Агентство поддержки государственных инициатив" РФ - научно-образовательная организация, реализующая "масштабные образовательные инициативы в качестве федеральной инновационной площадки".
Работа организации основывается, в том числе, на практиках в области общественного контроля и оценки качества образования. Создана она в 2021 году во исполнение приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ "О плане мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 2022-2027 годы".
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