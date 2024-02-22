Кремлевская пропаганда распространяет фейки о состоянии банковской системы Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Кремлевская пропаганда распространяет фейки о состоянии банковской системы Украины

ЦПД
НБУ
Читати українською

По информации аналитиков из Центра противодействия дезинформации, кремлевские пропагандистские Telegram-каналы начали распространять информацию о якобы массовом снятии украинцами средств с банковских счетов.

Что известно о новой лжи кремлевской пропаганды

По словам российских пропагандистов, это связано с тем, что украинцы готовятся «к чему-то печальному», а вся банковская сфера сейчас «держится только за счет иностранных кредитных вливаний», - отмечают в ЦПИ.

Аналитики подчеркнули, что проанализировав информацию и соотнеся ее с данными от НБУ, в начале этого года действительно произошел сезонный отток средств счетов физлиц, однако в феврале снова начал наблюдаться рост, и пока угрозы банковской системе не существует.

Распространяя такие манипуляции, враждебная пропаганда пытается посеять панические настроения среди украинского населения и вызвать недоверие к банковской системе, – объясняют аналитики ЦПИ.

Как кремлевская пропаганда зомбирует российских детей

По информации издания The Moscow Times, российских учеников в школах обязали изучать интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будут учить в российских школах. Соответствующие материалы опубликованы на портале обучающих программ, рекомендованных Минобразования России и Минобразования России, - отмечают журналисты издания.

Отмечается, что в памятке для преподавателей, подготовленной автономной некоммерческой организацией "Агентство поддержки государственных инициатив", подчеркивается, что интервью кремлевского диктатора - якобы "значимый образовательный ресурс".

Его рекомендуется учить на уроках истории, социальных наук и "в контексте патриотического воспитания".

Преподавателям предлагается "организовать классные дебаты", в которых бы школьники обсуждали интервью.

Рекомендуется привлекать детей к "исследовательским проектам", связанным с темами интервью, а также "разбирать интервью как медиатекст", чтобы "научить учащихся идентифицировать надежные источники информации".

Согласно открытым источникам, автономная некоммерческая организация "Агентство поддержки государственных инициатив" РФ - научно-образовательная организация, реализующая "масштабные образовательные инициативы в качестве федеральной инновационной площадки".

Работа организации основывается, в том числе, на практиках в области общественного контроля и оценки качества образования. Создана она в 2021 году во исполнение приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ "О плане мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 2022-2027 годы".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты усиливают тотальную русификацию украинских детей на захваченных территориях — ЦПД
ЦПД
Дети на оккупированных РФ территориях
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ использует американскую журналистку Изабель для прокремлевской пропаганды – ЦПИ
ЦПД
Фиорелла Изабель
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Роспропаганда придумала фейки об убийстве пилота Кузьминова — ЦПД
ЦПД
Кузьминов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?