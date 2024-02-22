По информации аналитиков из Центра противодействия дезинформации, кремлевские пропагандистские Telegram-каналы начали распространять информацию о якобы массовом снятии украинцами средств с банковских счетов.

Что известно о новой лжи кремлевской пропаганды

По словам российских пропагандистов, это связано с тем, что украинцы готовятся «к чему-то печальному», а вся банковская сфера сейчас «держится только за счет иностранных кредитных вливаний», - отмечают в ЦПИ. Поделиться

Аналитики подчеркнули, что проанализировав информацию и соотнеся ее с данными от НБУ, в начале этого года действительно произошел сезонный отток средств счетов физлиц, однако в феврале снова начал наблюдаться рост, и пока угрозы банковской системе не существует.

Распространяя такие манипуляции, враждебная пропаганда пытается посеять панические настроения среди украинского населения и вызвать недоверие к банковской системе, – объясняют аналитики ЦПИ. Поделиться

Как кремлевская пропаганда зомбирует российских детей

По информации издания The Moscow Times, российских учеников в школах обязали изучать интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будут учить в российских школах. Соответствующие материалы опубликованы на портале обучающих программ, рекомендованных Минобразования России и Минобразования России, - отмечают журналисты издания. Поделиться

Отмечается, что в памятке для преподавателей, подготовленной автономной некоммерческой организацией "Агентство поддержки государственных инициатив", подчеркивается, что интервью кремлевского диктатора - якобы "значимый образовательный ресурс".

Его рекомендуется учить на уроках истории, социальных наук и "в контексте патриотического воспитания".

Преподавателям предлагается "организовать классные дебаты", в которых бы школьники обсуждали интервью.

Рекомендуется привлекать детей к "исследовательским проектам", связанным с темами интервью, а также "разбирать интервью как медиатекст", чтобы "научить учащихся идентифицировать надежные источники информации".

Согласно открытым источникам, автономная некоммерческая организация "Агентство поддержки государственных инициатив" РФ - научно-образовательная организация, реализующая "масштабные образовательные инициативы в качестве федеральной инновационной площадки".