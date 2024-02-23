Пропагандисты РФ распространяют фейки о "торговле органами украинских военных" – ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

Пропагандисты РФ распространяют фейки о "торговле органами украинских военных" – ЦПД

ЦПД
ВСУ
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Россияне распространяют информацию о том, что на Купянском направлении российские военные якобы обнаружили доказательства "торговли органами украинских военных".

В РФ распространяют фейк о торговле органами

По словам пропагандистов, "постоянные пункты извлечения органов и отделения частей тела" расположены в городе Изюм и поселке Боровая Харьковской области.

На самом деле информация, распространяемая захватчиками, не соответствует действительности. Такие фейки являются частью враждебной кампании "Черная трансплантология", цель которой дискредитировать военно-политическое руководство Украины и создать негативный имидж государства в глазах международного сообщества, отмечают в ЦПИ.

Информационная кампания по черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого русские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, статьи и новости.

Ранее враг уже распространял фейковый сюжет о черной трансплантологии во временно оккупированном Северодонецке, когда он был под контролем ВСУ.

Мировые СМИ врут об Украине, России и ходе войны — анализ ЦПД

Команда ЦПИ составила список главных фейков, продвигавших ранее мировые СМИ:

  1. Германия нарушила свое обещание и вступила в сговор с США для расширения НАТО. В результате погибли сотни тысяч человек

  2. Поддержка Западом украинских военных будет означать только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики

  3. Байден и Зеленский несут ответственность за каждую смерть в украинской войне

  4. Президент Зеленский отправил своих людей рейдировать и захватывать церкви, упразднил выборы и массово посылает христиан насмерть

  5. Украина — «нацистское государство, в котором доминирует бандеровская идеология»

  6. Нет доказательств того, что путин заинтересован в захвате всей Украины и завоевании стран Восточной Европы.

  7. Зеленский снял Залужного, потому что проиграл войну. Его проблема больше не в организации победы, а в управлении поражением.

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