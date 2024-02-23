Пропагандисты РФ распространяют фейки о "торговле органами украинских военных" – ЦПД

По словам пропагандистов, "постоянные пункты извлечения органов и отделения частей тела" расположены в городе Изюм и поселке Боровая Харьковской области.

На самом деле информация, распространяемая захватчиками, не соответствует действительности. Такие фейки являются частью враждебной кампании "Черная трансплантология", цель которой дискредитировать военно-политическое руководство Украины и создать негативный имидж государства в глазах международного сообщества, отмечают в ЦПИ.

Информационная кампания по черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого русские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, статьи и новости.

Ранее враг уже распространял фейковый сюжет о черной трансплантологии во временно оккупированном Северодонецке, когда он был под контролем ВСУ.

Команда ЦПИ составила список главных фейков, продвигавших ранее мировые СМИ:

Германия нарушила свое обещание и вступила в сговор с США для расширения НАТО. В результате погибли сотни тысяч человек

Поддержка Западом украинских военных будет означать только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики

Байден и Зеленский несут ответственность за каждую смерть в украинской войне

Президент Зеленский отправил своих людей рейдировать и захватывать церкви, упразднил выборы и массово посылает христиан насмерть

Украина — «нацистское государство, в котором доминирует бандеровская идеология»

Нет доказательств того, что путин заинтересован в захвате всей Украины и завоевании стран Восточной Европы.