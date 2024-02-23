Пропагандисты РФ распространяют фейки о "торговле органами украинских военных" – ЦПД

Россияне распространяют информацию о том, что на Купянском направлении российские военные якобы обнаружили доказательства "торговли органами украинских военных".
В РФ распространяют фейк о торговле органами
По словам пропагандистов, "постоянные пункты извлечения органов и отделения частей тела" расположены в городе Изюм и поселке Боровая Харьковской области.
Информационная кампания по черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого русские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, статьи и новости.
Ранее враг уже распространял фейковый сюжет о черной трансплантологии во временно оккупированном Северодонецке, когда он был под контролем ВСУ.
Мировые СМИ врут об Украине, России и ходе войны — анализ ЦПД
Команда ЦПИ составила список главных фейков, продвигавших ранее мировые СМИ:
Германия нарушила свое обещание и вступила в сговор с США для расширения НАТО. В результате погибли сотни тысяч человек
Поддержка Западом украинских военных будет означать только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики
Байден и Зеленский несут ответственность за каждую смерть в украинской войне
Президент Зеленский отправил своих людей рейдировать и захватывать церкви, упразднил выборы и массово посылает христиан насмерть
Украина — «нацистское государство, в котором доминирует бандеровская идеология»
Нет доказательств того, что путин заинтересован в захвате всей Украины и завоевании стран Восточной Европы.
Зеленский снял Залужного, потому что проиграл войну. Его проблема больше не в организации победы, а в управлении поражением.
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